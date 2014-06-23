RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5422542354245425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:51

  sens написав:Пока по кредитным долгам не будет более реальных мер,чем обзвон,то культуры работы по кредитам у обоих сторон процесса не предвидится. Взять к примеру алиментщиков-перестали выпускать за бугор,так и сразу стали долги оплачивать. По-другому долги не вернуть.
Пусть сначала разберутся между собой кому мы из них должны, тогда возможно и "реальных мер" не понадобится.
otg
 
Повідомлень: 2185
З нами з: 14.08.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:56

  otg написав:
  sens написав:Пока по кредитным долгам не будет более реальных мер,чем обзвон,то культуры работы по кредитам у обоих сторон процесса не предвидится. Взять к примеру алиментщиков-перестали выпускать за бугор,так и сразу стали долги оплачивать. По-другому долги не вернуть.
Пусть сначала разберутся между собой кому мы из них должны, тогда возможно и "реальных мер" не понадобится.

Пізно. Шкура ведмедя вже поділена.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26707
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:11

А Дорош так і сидить в кутузці...чи тишком-нишком вже на Багамах?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29385
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:20

  Козак-характерник написав:Пізно. Шкура ведмедя вже поділена.
Читал много на эту тему. мнения юристов по этому вопросу расходятся, так что я пока не на столько оптимист. У нас закон как дышло. От куда ветер, того и рубашка.
otg
 
Повідомлень: 2185
З нами з: 14.08.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:46

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Пока хто звонить в блок. Але малувато звонять як на мій борг початковий)) тепер вже 100к по їхніх розрахунках напевне. Все через суд піде.
Ethereum
 
Повідомлень: 644
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:16

Так в суд не идут, все вымогательством хотят
demichh
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 09.12.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5422542354245425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4835, 4836, 4837
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48367 24608222
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лип, 2019 00:43
Karmik
VAB Банк - БАНКРОТ 1 ... 1797, 1798, 1799
Anonymous » Чет 13 січ, 2005 18:02
17988 4187228
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 09:48
Timua
КСГ Банк - БАНКРОТ 1 ... 41, 42, 43
Модератор » Пон 23 чер, 2014 16:30
427 83317
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 09:41
Timua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.