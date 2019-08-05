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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:53

ФАГОР ЖАЛУЕТСЯ НА КОЛЛЕКТОРОВ

Нагадуємо, що останнім часом свою діяльність активізували сумнівні колекторські компанії та відверті шахраї, які інформують позичальників про передання їм боргу перед ПАТ «Банк Михайлівський» (далі – Банк).

Зокрема, стало відомо, що такою діяльністю займаються ТОВ «Кредитекспрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СІ», ТОВ «Прімоколект. Центр грошових вимог», ТОВ «УКРБОРГ» та інші недобросовісні колекторські компанії, що можуть представлятися від їх імені.

Також зафіксовано випадки, коли співробітники вищевказаних компаній представляються співробітниками ФК «Фагор» або його партнерами та повідомляють про зміну реквізитів для погашення заборгованості, надаючи реквізити сторонніх організацій. Така діяльність підпадає під ст. 190 Кримінального кодексу України та ФК «Фагор» безумовно буде на це реагувати шляхом звернення з відповідними заявами до правоохоронних органів.

ФК «Фагор» попереджало, що ані Банк, ані наняті ним колекторські компанії не мають права на обробку персональних даних позичальників, здійснювати їм дзвінки, примушувати до сплати платежів за реквізитами Банку.

З метою захисту інтересів своїх клієнтів ФК «Фагор» ініціювало кримінальні розслідування злочинної діяльності Банку та найманих ним колекторських компаній.

За наслідками розгляду заяви ФК «Фагор» правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження:

НОМЕР КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: 12019100090007073

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: (КК України 2001) СТ.190

Сподіваємось, що Банк та наняті ними колекторські компанії не уникнуть кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння коштами позичальників.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:57

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:55

Bosstone
А кагор там у себя на сайте не пишет , что все его счета арестованы теми же правоохранительными органами ?
А Национальная комиссия по ценным бумагам и Фондовому рынку лишила их лицензии на право деятельности в сфере кредитования ( факторингу ) в 2017 году .
Они живут в параллельном мире , считая государственные органы злочинными ( НБУ , ФГВФЛ , ликвидатора банка ) .
ALEX66
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