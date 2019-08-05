Додано: Сер 14 сер, 2019 11:25

ALEX66 написав: IMPRINTER написав: ALEX66



стокгольмский синдром? ) стокгольмский синдром? )

Реальность , которую некоторые не хотят признавать . Реальность , которую некоторые не хотят признавать .

это было бы реальностью если бы было решение суда, которое является окончательным и оспариванию не подлежит о там, что:1) фонд (михайловский) - единственный законный кредитор.2) оригиналы кредитныйх дел, которые находятся у Фагора, Фагор должен передать фонду. Сейчас они у Фагора.3) платежи, которые незаконно получил Фагор, должны быть изъяты в пользу фонда.Я таких решений не видел. Так, что реальность такова, что ничего не поменялось -0 есть два кредитора, и оба себя считают законными. Если вы принимаете однозначно сторону только одной стороны и еще оперируете теми же "слоганами", как и сам Фонд в своих релизах это называется "стокгольмский синдром".Я заплатил Фагору, т.к. считаю платеж в его пользу, менее безрисковым для себя, в чем и убедился, когда я показал Фонду справку выданную Фагором - Фонд отстал сразу, т.к. понимает, что он бессилен. Для Фагора справка от Фонда - туалетная бумага и он не отстанет.Все торги Фонда кредитами - все провалены - ниодна даже шарашкина контора их не купит даже с 99% дисконтом т.к. у фонда тупо нету этих кредитных дел - он продает тупо воздух и это все понимают.Сам факт выставления на торги того, на что у Фондап нету подтверждения документального факта о владении - уже признак мошеничества. Скачала получите на основании решения суда от Фагора оригиналы кредитных дел, а потом уже выставляйте кредиты на торги.