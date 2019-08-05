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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5425542654275428>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:58

Я, чесно говоря, считаю и кагор и понд одной бандой. Причем главарь у них тётушка Го, а в подручных тётушка Ро. Вообщем все они одним миром мазаны и нет им прощения :mrgreen:

Слава Исусу, с Маковеем :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:59

  clientage написав:
  Stringer написав:уголовщиной называют совершение преступления

так по Михе ж є дійсні кримінальні впровадження від СБУ і Прокуратури: за вимагання грошей, за доведення до неплатоспром-і, підробку док-тів. Или это все позакрывали уже?
А Дорошенко до сих пор под домашним арестом?
https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=p ... &id=240740
https://ssu.gov.ua/ua/news/15/category/ ... dVWVd.dpbs

Ну так то дела по михе, а не по кагору 8)
Надо чтобы хоть один из пациентов написал заяву, что кагор вымогает у него долги и добиться внесения в реестр - вот тогда ещё с натяжечкой можно обзывать это уголовщиной ;-)
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:03

  clientage написав:Я, чесно говоря, считаю и кагор и понд одной бандой. Причем главарь у них тётушка Го, а в подручных тётушка Ро. Вообщем все они одним миром мазаны и нет им прощения :mrgreen:

Слава Исусу, с Маковеем :)

Не, разница между этими бандами есть - одни предлагают дисконт, в другие намалевали нереальные проценты и ещё подгадили в убки
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:13

  Stringer написав:Ну так то дела по михе, а не по кагору 8)
Надо чтобы хоть один из пациентов написал заяву, что кагор вымогает у него долги и добиться внесения в реестр - вот тогда ещё с натяжечкой можно обзывать это уголовщиной ;-)

А чего тогда у кагора все счета арестованы ?
И они требуют оплату на фирмы-прокладки , зарегистрированные на жителей Крыма ?
Они же такие белые и пушистые и не угрожают совсем ни кому уже 4-й год подряд ?
ALEX66
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:13

  clientage написав:Я, чесно говоря, считаю и кагор и понд одной бандой. Причем главарь у них тётушка Го, а в подручных тётушка Ро. Вообщем все они одним миром мазаны и нет им прощения :mrgreen:

Слава Исусу, с Маковеем :)


разница есть:
кагор - это мелкий воришка
фонд - это мафиозная структура*.

в данном случае мелкий воришка оказался немного проворней, и ОПГ "ФГВФЛ" ничего не может сделать.

* мафия - организованная преступная тайная группа крупных уголовников, имеющая связи с представителями правящих кругов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:22

  Stringer написав:Ну так то дела по михе, а не по кагору 8)

Дела уголовные , по людям , работникам банка Михайловский , которые работали в банке до введения ВА .
Эта банда перекочевала в кагор , они даже летом 2016 года не скрывали , что кагор - это кредитный департамент Михи .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:25

  ALEX66 написав:
  IMPRINTER написав:ALEX66

стокгольмский синдром? )

Реальность , которую некоторые не хотят признавать .


это было бы реальностью если бы было решение суда, которое является окончательным и оспариванию не подлежит о там, что:
1) фонд (михайловский) - единственный законный кредитор.
2) оригиналы кредитныйх дел, которые находятся у Фагора, Фагор должен передать фонду. Сейчас они у Фагора.
3) платежи, которые незаконно получил Фагор, должны быть изъяты в пользу фонда.

Я таких решений не видел. Так, что реальность такова, что ничего не поменялось -0 есть два кредитора, и оба себя считают законными. Если вы принимаете однозначно сторону только одной стороны и еще оперируете теми же "слоганами", как и сам Фонд в своих релизах это называется "стокгольмский синдром".

Я заплатил Фагору, т.к. считаю платеж в его пользу, менее безрисковым для себя, в чем и убедился, когда я показал Фонду справку выданную Фагором - Фонд отстал сразу, т.к. понимает, что он бессилен. Для Фагора справка от Фонда - туалетная бумага и он не отстанет.

Все торги Фонда кредитами - все провалены - ниодна даже шарашкина контора их не купит даже с 99% дисконтом т.к. у фонда тупо нету этих кредитных дел - он продает тупо воздух и это все понимают.
http://www.mbank.kiev.ua/ru/press-centr ... 8_2019.htm
Сам факт выставления на торги того, на что у Фондап нету подтверждения документального факта о владении - уже признак мошеничества. Скачала получите на основании решения суда от Фагора оригиналы кредитных дел, а потом уже выставляйте кредиты на торги.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 14 сер, 2019 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:33

IMPRINTER
Решение суда есть .
Верховный суд Украины :
Справа 826/8273/16 .
Ликвидатор банка имеет полное и законное право наложить никчемность на любой сомнительный договор , заключённый банком за год до ввода ВА .
Договор факторинга между банком Михайловский и Плеядой - никчемный .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:38

  ALEX66 написав:IMPRINTER
Решение суда есть .
Верховный суд Украины :
Справа 826/8273/16 .
Ликвидатор банка имеет полное и законное право наложить никчемность на любой сомнительный договор , заключённый банком за год до ввода ВА .


а что такое сомнительный? в решение суда написано про сомнительный, а не про просто любой. Фонд и деподоговоры никчемил с целью обворовывания граждан и потом суд обязывал Фонд заплатить.

фагор оспорил это решение.
еще раз - есть две стороны конфликта и однозначного решения в пользу одной из сторон нет.

оперируя вашей терминологшией про "понимать реальность" у вас есть выбор:
не гасить никому
погасить фонду
погасить фагору

принимая каждое из этих решений у вас есть как преимущества так и риски.
самым безрисковым для себя я выбрал вариант погасить фагору еще 3 года назад.
так же рассматривал вариант - не гасить никому. Вариант - погасить Фонду даже не рассматривался, как самый рисковый.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 14 сер, 2019 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:40

IMPRINTER
А оригиналы кредитных договоров где ?
На суде они представлены не были , значит их нет .
Суд Апелляционной хозяйственный , Киев , ул. Шолуденко 1а.
ALEX66
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