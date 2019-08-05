Я, чесно говоря, считаю и кагор и понд одной бандой. Причем главарь у них тётушка Го, а в подручных тётушка Ро. Вообщем все они одним миром мазаны и нет им прощения
Слава Исусу, с Маковеем
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:58
Я, чесно говоря, считаю и кагор и понд одной бандой. Причем главарь у них тётушка Го, а в подручных тётушка Ро. Вообщем все они одним миром мазаны и нет им прощения
Слава Исусу, с Маковеем
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:59
Ну так то дела по михе, а не по кагору
Надо чтобы хоть один из пациентов написал заяву, что кагор вымогает у него долги и добиться внесения в реестр - вот тогда ещё с натяжечкой можно обзывать это уголовщиной
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:03
Не, разница между этими бандами есть - одни предлагают дисконт, в другие намалевали нереальные проценты и ещё подгадили в убки
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:13
А чего тогда у кагора все счета арестованы ?
И они требуют оплату на фирмы-прокладки , зарегистрированные на жителей Крыма ?
Они же такие белые и пушистые и не угрожают совсем ни кому уже 4-й год подряд ?
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:13
разница есть:
кагор - это мелкий воришка
фонд - это мафиозная структура*.
в данном случае мелкий воришка оказался немного проворней, и ОПГ "ФГВФЛ" ничего не может сделать.
* мафия - организованная преступная тайная группа крупных уголовников, имеющая связи с представителями правящих кругов.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:22
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:25
это было бы реальностью если бы было решение суда, которое является окончательным и оспариванию не подлежит о там, что:
1) фонд (михайловский) - единственный законный кредитор.
2) оригиналы кредитныйх дел, которые находятся у Фагора, Фагор должен передать фонду. Сейчас они у Фагора.
3) платежи, которые незаконно получил Фагор, должны быть изъяты в пользу фонда.
Я таких решений не видел. Так, что реальность такова, что ничего не поменялось -0 есть два кредитора, и оба себя считают законными. Если вы принимаете однозначно сторону только одной стороны и еще оперируете теми же "слоганами", как и сам Фонд в своих релизах это называется "стокгольмский синдром".
Я заплатил Фагору, т.к. считаю платеж в его пользу, менее безрисковым для себя, в чем и убедился, когда я показал Фонду справку выданную Фагором - Фонд отстал сразу, т.к. понимает, что он бессилен. Для Фагора справка от Фонда - туалетная бумага и он не отстанет.
Все торги Фонда кредитами - все провалены - ниодна даже шарашкина контора их не купит даже с 99% дисконтом т.к. у фонда тупо нету этих кредитных дел - он продает тупо воздух и это все понимают.
Сам факт выставления на торги того, на что у Фондап нету подтверждения документального факта о владении - уже признак мошеничества. Скачала получите на основании решения суда от Фагора оригиналы кредитных дел, а потом уже выставляйте кредиты на торги.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 14 сер, 2019 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:33
IMPRINTER
Решение суда есть .
Верховный суд Украины :
Справа 826/8273/16 .
Ликвидатор банка имеет полное и законное право наложить никчемность на любой сомнительный договор , заключённый банком за год до ввода ВА .
Договор факторинга между банком Михайловский и Плеядой - никчемный .
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:38
а что такое сомнительный? в решение суда написано про сомнительный, а не про просто любой. Фонд и деподоговоры никчемил с целью обворовывания граждан и потом суд обязывал Фонд заплатить.
фагор оспорил это решение.
еще раз - есть две стороны конфликта и однозначного решения в пользу одной из сторон нет.
оперируя вашей терминологшией про "понимать реальность" у вас есть выбор:
не гасить никому
погасить фонду
погасить фагору
принимая каждое из этих решений у вас есть как преимущества так и риски.
самым безрисковым для себя я выбрал вариант погасить фагору еще 3 года назад.
так же рассматривал вариант - не гасить никому. Вариант - погасить Фонду даже не рассматривался, как самый рисковый.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 14 сер, 2019 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:40
IMPRINTER
А оригиналы кредитных договоров где ?
На суде они представлены не были , значит их нет .
Суд Апелляционной хозяйственный , Киев , ул. Шолуденко 1а.
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