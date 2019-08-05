Додано: Сер 14 сер, 2019 11:48

ALEX66



то что оригиналы у фагора это даже не оспаривает фонд.

фонд же хотел ранее обманным путем получить себе хотя бы их копии требуя для получения выписки отправлять им заверенную клиентскую копию договора.

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX