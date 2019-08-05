то что оригиналы у фагора это даже не оспаривает фонд. фонд же хотел ранее обманным путем получить себе хотя бы их копии требуя для получения выписки отправлять им заверенную клиентскую копию договора.
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ALEX66 написав:IMPRINTER Решение суда есть . Верховный суд Украины : Справа 826/8273/16 . Ликвидатор банка имеет полное и законное право наложить никчемность на любой сомнительный договор , заключённый банком за год до ввода ВА .
а что такое сомнительный? в решение суда написано про сомнительный, а не про просто любой. Фонд и деподоговоры никчемил с целью обворовывания граждан и потом суд обязывал Фонд заплатить.
фагор оспорил это решение. еще раз - есть две стороны конфликта и однозначного решения в пользу одной из сторон нет.
оперируя вашей терминологшией про "понимать реальность" у вас есть выбор: не гасить никому погасить фонду погасить фагору
принимая каждое из этих решений у вас есть как преимущества так и риски. самым безрисковым для себя я выбрал вариант погасить фагору еще 3 года назад. так же рассматривал вариант - не гасить никому. Вариант - погасить Фонду даже не рассматривался, как самый рисковый.
1. Решение Верховного суда Украины окончательно и не подлежит апелляции/кассации . 2. Верховный суд Украины отменил все ранее принятые решения судов , всех инстанций в пользу кагора .
то что оригиналы у фагора это даже не оспаривает фонд. фонд же хотел ранее обманным путем получить себе хотя бы их копии требуя для получения выписки отправлять им заверенную клиентскую копию договора.
Да , так и было . Работники банка Михайловский , которые работали в кредитном департаменте , украли оригиналы кредитных договоров и передали их кагору . Против этих людей возбуждено уголовное дело прокуратурой Киева . 6 человек объявлены в розыск . Поэтому кагор и не светит украденными договорами , т.к. это вещдок в уголовном деле .
ALEX66 написав:Да , так и было . Работники банка Михайловский , которые работали в кредитном департаменте , украли оригиналы кредитных договоров и передали их кагору . Против этих людей возбуждено уголовное дело прокуратурой Киева . 6 человек объявлены в розыск . Поэтому кагор и не светит украденными договорами , т.к. это вещдок в уголовном деле .
Если бы НБУ не вводил ВА. Он бы продолжал сейчас прекрасно работать. Никто ни какие договора не крал бы и заемщикам никто бы не морочил голову.