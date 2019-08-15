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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5426542754285429>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:48

ALEX66

то что оригиналы у фагора это даже не оспаривает фонд.
фонд же хотел ранее обманным путем получить себе хотя бы их копии требуя для получения выписки отправлять им заверенную клиентскую копию договора.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:50

  IMPRINTER написав:
  ALEX66 написав:IMPRINTER
Решение суда есть .
Верховный суд Украины :
Справа 826/8273/16 .
Ликвидатор банка имеет полное и законное право наложить никчемность на любой сомнительный договор , заключённый банком за год до ввода ВА .


а что такое сомнительный? в решение суда написано про сомнительный, а не про просто любой. Фонд и деподоговоры никчемил с целью обворовывания граждан и потом суд обязывал Фонд заплатить.

фагор оспорил это решение.
еще раз - есть две стороны конфликта и однозначного решения в пользу одной из сторон нет.

оперируя вашей терминологшией про "понимать реальность" у вас есть выбор:
не гасить никому
погасить фонду
погасить фагору

принимая каждое из этих решений у вас есть как преимущества так и риски.
самым безрисковым для себя я выбрал вариант погасить фагору еще 3 года назад.
так же рассматривал вариант - не гасить никому. Вариант - погасить Фонду даже не рассматривался, как самый рисковый.

1. Решение Верховного суда Украины окончательно и не подлежит апелляции/кассации .
2. Верховный суд Украины отменил все ранее принятые решения судов , всех инстанций в пользу кагора .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:56

  ALEX66 написав:1. Решение Верховного суда Украины окончательно и не подлежит апелляции/кассации .
2. Верховный суд Украины отменил все ранее принятые решения судов , всех инстанций в пользу кагора .


Фагор пишет иначе тоже со ссылкой на решение Верховного суда
https://fagor.org.ua/#28022019
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:58

  IMPRINTER написав:ALEX66

то что оригиналы у фагора это даже не оспаривает фонд.
фонд же хотел ранее обманным путем получить себе хотя бы их копии требуя для получения выписки отправлять им заверенную клиентскую копию договора.

Да , так и было . Работники банка Михайловский , которые работали в кредитном департаменте , украли оригиналы кредитных договоров и передали их кагору .
Против этих людей возбуждено уголовное дело прокуратурой Киева . 6 человек объявлены в розыск .
Поэтому кагор и не светит украденными договорами , т.к. это вещдок в уголовном деле .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:02

  IMPRINTER написав:
  ALEX66 написав:1. Решение Верховного суда Украины окончательно и не подлежит апелляции/кассации .
2. Верховный суд Украины отменил все ранее принятые решения судов , всех инстанций в пользу кагора .


Фагор пишет иначе тоже со ссылкой на решение Верховного суда
https://fagor.org.ua/#28022019

Вы сами прочитайте пожалуйста решение Верховного суда , а не вымыслы кагора на эту тему .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:09

  ALEX66 написав:Да , так и было . Работники банка Михайловский , которые работали в кредитном департаменте , украли оригиналы кредитных договоров и передали их кагору .
Против этих людей возбуждено уголовное дело прокуратурой Киева . 6 человек объявлены в розыск .
Поэтому кагор и не светит украденными договорами , т.к. это вещдок в уголовном деле .


Если бы НБУ не вводил ВА. Он бы продолжал сейчас прекрасно работать.
Никто ни какие договора не крал бы и заемщикам никто бы не морочил голову.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:19

ТОВ "КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ." звонили. Требуют срочно оплатить долг на реквизиты Михайловского до 28 августа иначе суд с обязательным описанием имущества!
Кому то еще звонили-писали? Начинать бояться?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:23

То все фігня. Через скільки часу видалять з кредитної історії недорозуміння зі шкурою Михалича? :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:29

  Козак-характерник написав:То все фігня. Через скільки часу видалять з кредитної історії недорозуміння зі шкурою Михалича? :P

10 лет? ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:32

  Vorlon написав:
  Козак-характерник написав:То все фігня. Через скільки часу видалять з кредитної історії недорозуміння зі шкурою Михалича? :P

10 лет? ;)

Три роки начебто, але не впевнений. Хто знає?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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