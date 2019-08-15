Это солидная фирма , работает во многих странах мира .
Можете прочитать на её сайте в интернете .
Они бы не взялись за это дело , если бы не были уверены в том , кому принадлежит кредитный портфель банка .
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:50
Это солидная фирма , работает во многих странах мира .
Можете прочитать на её сайте в интернете .
Они бы не взялись за это дело , если бы не были уверены в том , кому принадлежит кредитный портфель банка .
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:54
Солідна фірма "Рога і копита"...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:13
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:24
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:49
|