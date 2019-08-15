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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:50
novichok написав:
ТОВ "КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ." звонили. Требуют срочно оплатить долг на реквизиты Михайловского до 28 августа иначе суд с обязательным описанием имущества!
Кому то еще звонили-писали? Начинать бояться?
Это солидная фирма , работает во многих странах мира .
Можете прочитать на её сайте в интернете .
Они бы не взялись за это дело , если бы не были уверены в том , кому принадлежит кредитный портфель банка .
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:54
Солідна фірма "Рога і копита"...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 19 сер, 2019 19:13
Козак-характерник написав:
Три роки начебто, але не впевнений. Хто знає?
2026 рік.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 19:24
Ethereum написав:
2026 рік.
Це ж рукою подати. 7 років минуть, як одна мить.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 00:31
ALEX66 написав: novichok написав:
ТОВ "КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ." звонили. Требуют срочно оплатить долг на реквизиты Михайловского до 28 августа иначе суд с обязательным описанием имущества!
Кому то еще звонили-писали? Начинать бояться?
Это солидная фирма , работает во многих странах мира .
Можете прочитать на её сайте в интернете .
Они бы не взялись за это дело , если бы не были уверены в том , кому принадлежит кредитный портфель банка .
Стокгольмский синдром — психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам. Впоследствии две женщины из числа заложников обручились с бывшими похитителями.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 08:46
Козак-характерник написав: Ethereum написав:
2026 рік.
Це ж рукою подати. 7 років минуть, як одна мить.
Я тільки на Брокбізнесбанці залетів на курсі. То тепер вийду в плюс на Миха)
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:01
IMPRINTER написав: ALEX66 написав: novichok написав:
ТОВ "КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ." звонили. Требуют срочно оплатить долг на реквизиты Михайловского до 28 августа иначе суд с обязательным описанием имущества!
Кому то еще звонили-писали? Начинать бояться?
Это солидная фирма , работает во многих странах мира .
Можете прочитать на её сайте в интернете .
Они бы не взялись за это дело , если бы не были уверены в том , кому принадлежит кредитный портфель банка .
Стокгольмский синдром — психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам. Впоследствии две женщины из числа заложников обручились с бывшими похитителями.
Может быть это Ваш диагноз ?
Заплатили мошенникам , а теперь тут рассказываете какие они хорошие и убеждаете всех в своей правоте , ссылаясь исключительно на сайт кагора .
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ALEX66
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