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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5427542854295430>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:50

  novichok написав:ТОВ "КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ." звонили. Требуют срочно оплатить долг на реквизиты Михайловского до 28 августа иначе суд с обязательным описанием имущества!
Кому то еще звонили-писали? Начинать бояться?

Это солидная фирма , работает во многих странах мира .
Можете прочитать на её сайте в интернете .
Они бы не взялись за это дело , если бы не были уверены в том , кому принадлежит кредитный портфель банка .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:54

Солідна фірма "Рога і копита"... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:13

  Козак-характерник написав:
  Vorlon написав:
  Козак-характерник написав:То все фігня. Через скільки часу видалять з кредитної історії недорозуміння зі шкурою Михалича? :P

10 лет? ;)

Три роки начебто, але не впевнений. Хто знає?


2026 рік.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:24

  Ethereum написав:2026 рік.

Це ж рукою подати. 7 років минуть, як одна мить. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:49

  Козак-характерник написав:Солідна фірма "Рога і копита"... :P

Рога и копыта - это кагор и старсингбуд .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 00:31

  ALEX66 написав:
  novichok написав:ТОВ "КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ." звонили. Требуют срочно оплатить долг на реквизиты Михайловского до 28 августа иначе суд с обязательным описанием имущества!
Кому то еще звонили-писали? Начинать бояться?

Это солидная фирма , работает во многих странах мира .
Можете прочитать на её сайте в интернете .
Они бы не взялись за это дело , если бы не были уверены в том , кому принадлежит кредитный портфель банка .


Стокгольмский синдром — психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам. Впоследствии две женщины из числа заложников обручились с бывшими похитителями.

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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:46

  Козак-характерник написав:
  Ethereum написав:2026 рік.

Це ж рукою подати. 7 років минуть, як одна мить. :P


Я тільки на Брокбізнесбанці залетів на курсі. То тепер вийду в плюс на Миха)
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:01

  IMPRINTER написав:
  ALEX66 написав:
  novichok написав:ТОВ "КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ." звонили. Требуют срочно оплатить долг на реквизиты Михайловского до 28 августа иначе суд с обязательным описанием имущества!
Кому то еще звонили-писали? Начинать бояться?

Это солидная фирма , работает во многих странах мира .
Можете прочитать на её сайте в интернете .
Они бы не взялись за это дело , если бы не были уверены в том , кому принадлежит кредитный портфель банка .


Стокгольмский синдром — психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам. Впоследствии две женщины из числа заложников обручились с бывшими похитителями.

:mrgreen:

Может быть это Ваш диагноз ?
Заплатили мошенникам , а теперь тут рассказываете какие они хорошие и убеждаете всех в своей правоте , ссылаясь исключительно на сайт кагора . :wink:
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:08

ALEX66

Да я заплатил мошенникам и не отрицаю этот факт, предпочтя заплатить мелкому проворному воришке вместо мафиозной структуры, так сказать поддержать частный бизнес )

Я при этом не утверждаю, что они белые и пушистые и они единственные законные кредиторы и не принимаю сторону Кагора в этом конфликте. Просто я счел для себя данное действие (платеж на Фагор) наиболее безрисковым для себя лично взвесив все за и против. Обоснование этому я приводил ранее.

В отличие от вас я не говорю, какой хороший Кагор, что он единственный законный и легитимный и что представляющие его коллекторские конторы являются уважаемыми международными организациями, следовательно, в отличие от вас, стокгольмским синдромом не страдаю.

Вы же в этом конфликте приняли конкретную сторону конфликта и говорите полностью ее слоганами и цитатами, именно так и проявляется "стокгольский синдром", когда жертва принимает сторону преступника, начинает оправдывать его действия.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:27

Бандиты оба. Надеюсь, заплатившим кагору, преследовать из Понда не будут. Я пока никому не плачу. Жду решения верховного суда и возврата аппетита к базовой сумме на май 2016 г. Но, возможно, платить никому не нужно, сумма маленькая и будет моральной компенсацией за звонки, угрозы и развешивания наклеек по подьезду что я должник.
demichh
 
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