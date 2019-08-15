Это солидная фирма , работает во многих странах мира .
Можете прочитать на её сайте в интернете .
Они бы не взялись за это дело , если бы не были уверены в том , кому принадлежит кредитный портфель банка .
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:50
Это солидная фирма , работает во многих странах мира .
Можете прочитать на её сайте в интернете .
Они бы не взялись за это дело , если бы не были уверены в том , кому принадлежит кредитный портфель банка .
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:54
Солідна фірма "Рога і копита"...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:13
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:24
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:49
Додано: Вів 20 сер, 2019 00:31
Стокгольмский синдром — психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам. Впоследствии две женщины из числа заложников обручились с бывшими похитителями.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 08:46
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:01
Может быть это Ваш диагноз ?
Заплатили мошенникам , а теперь тут рассказываете какие они хорошие и убеждаете всех в своей правоте , ссылаясь исключительно на сайт кагора .
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:08
ALEX66
Да я заплатил мошенникам и не отрицаю этот факт, предпочтя заплатить мелкому проворному воришке вместо мафиозной структуры, так сказать поддержать частный бизнес )
Я при этом не утверждаю, что они белые и пушистые и они единственные законные кредиторы и не принимаю сторону Кагора в этом конфликте. Просто я счел для себя данное действие (платеж на Фагор) наиболее безрисковым для себя лично взвесив все за и против. Обоснование этому я приводил ранее.
В отличие от вас я не говорю, какой хороший Кагор, что он единственный законный и легитимный и что представляющие его коллекторские конторы являются уважаемыми международными организациями, следовательно, в отличие от вас, стокгольмским синдромом не страдаю.
Вы же в этом конфликте приняли конкретную сторону конфликта и говорите полностью ее слоганами и цитатами, именно так и проявляется "стокгольский синдром", когда жертва принимает сторону преступника, начинает оправдывать его действия.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 13:27
Бандиты оба. Надеюсь, заплатившим кагору, преследовать из Понда не будут. Я пока никому не плачу. Жду решения верховного суда и возврата аппетита к базовой сумме на май 2016 г. Но, возможно, платить никому не нужно, сумма маленькая и будет моральной компенсацией за звонки, угрозы и развешивания наклеек по подьезду что я должник.
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