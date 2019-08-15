Додано: Вів 20 сер, 2019 13:08

ALEX66



Да я заплатил мошенникам и не отрицаю этот факт, предпочтя заплатить мелкому проворному воришке вместо мафиозной структуры, так сказать поддержать частный бизнес )



Я при этом не утверждаю, что они белые и пушистые и они единственные законные кредиторы и не принимаю сторону Кагора в этом конфликте. Просто я счел для себя данное действие (платеж на Фагор) наиболее безрисковым для себя лично взвесив все за и против. Обоснование этому я приводил ранее.



В отличие от вас я не говорю, какой хороший Кагор, что он единственный законный и легитимный и что представляющие его коллекторские конторы являются уважаемыми международными организациями, следовательно, в отличие от вас, стокгольмским синдромом не страдаю.



Вы же в этом конфликте приняли конкретную сторону конфликта и говорите полностью ее слоганами и цитатами, именно так и проявляется "стокгольский синдром", когда жертва принимает сторону преступника, начинает оправдывать его действия.

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