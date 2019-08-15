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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5427542854295430

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:38

  demichh написав:Бандиты оба. Надеюсь, заплатившим кагору, преследовать из Понда не будут. Я пока никому не плачу. Жду решения верховного суда и возврата аппетита к базовой сумме на май 2016 г.


согласно норм гражданского кодекса наличие конфликта у кредиторов может нести риск только для кредиторов. заемщик заплативший одному из кредиторов может смело посылать второго кредитора нах независимо какая у него степень легитимности - мол иди в суд и требуй у второго мой платеж, если считаешь себя более легитимным - мне пох.

Именно поэтому я и заплатил кагору понимая, что фонд как госструктура не должна опуститься до откровенного бандитизма, наняв преступников для выбивания денег, а Кагор не будет особо стесняться. Но оказалось, что Фонд таки стал на путь неправедный. Но при наличии справки от Фагора Фондовские бандиты отстают и больше не трогают, а Фагоровские продолжают ипать и на справку от Фонда хотели класть свой большой и толстый. Поэтому я считаю, что не ошибся, загасив Кагору - по итогу отстали оба.

Более того, для Фонда сейчас, как я понимаю, заплатившие Фагору клиенты являются более желанные, т.к. получить через суд у Фагора эти платежи у Фонда есть шанс (в случае если Фонд окончательно его выиграет), а получить напрямую у заемщика ввиду, того что прошел срок исковой давности будет весьма проблематично.

Это что касается факторов телефонного терроризма, писем, запугиваний и т.п. методов.
Понятно, что в кредитном бюро все равно будет насрано от кого то одного и чистить уже надо через бюро.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:45

  demichh написав:Бандиты оба. Надеюсь, заплатившим кагору, преследовать из Понда не будут. Я пока никому не плачу. Жду решения верховного суда и возврата аппетита к базовой сумме на май 2016 г. Но, возможно, платить никому не нужно, сумма маленькая и будет моральной компенсацией за звонки, угрозы и развешивания наклеек по подьезду что я должник.


но не забывайте, что эта сумма долга является доходом (если вы ее по итогу не вернете) и вам ее надо будет зедекларировать и заплатить с нее подоходный налог (18%), если вы этого не сделаете вас потом начнет ипать налоговая и выписывать тоже колосальные штрафы, а это уже более серьезный соперник :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:52

  IMPRINTER написав:
  demichh написав:Бандиты оба. Надеюсь, заплатившим кагору, преследовать из Понда не будут. Я пока никому не плачу. Жду решения верховного суда и возврата аппетита к базовой сумме на май 2016 г. Но, возможно, платить никому не нужно, сумма маленькая и будет моральной компенсацией за звонки, угрозы и развешивания наклеек по подьезду что я должник.


но не забывайте, что эта сумма долга является доходом (если вы ее по итогу не вернете) и вам ее надо будет зедекларировать и заплатить с нее подоходный налог (18%), если вы этого не сделаете вас потом начнет ипать налоговая и выписывать тоже колосальные штрафы, а это уже более серьезный соперник :mrgreen:

А сама налоговая как установит сумму долга, окончательно и бесповоротно? У неё ж документов тоже нема, я и сам уже точно не помню тут сумму первичного долга... у меня ДомБух слетела летом 2016, кто-то тоже спотворив мою лехтронну базу :mrgreen:
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clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:56

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:
  demichh написав:Бандиты оба. Надеюсь, заплатившим кагору, преследовать из Понда не будут. Я пока никому не плачу. Жду решения верховного суда и возврата аппетита к базовой сумме на май 2016 г. Но, возможно, платить никому не нужно, сумма маленькая и будет моральной компенсацией за звонки, угрозы и развешивания наклеек по подьезду что я должник.


но не забывайте, что эта сумма долга является доходом (если вы ее по итогу не вернете) и вам ее надо будет зедекларировать и заплатить с нее подоходный налог (18%), если вы этого не сделаете вас потом начнет ипать налоговая и выписывать тоже колосальные штрафы, а это уже более серьезный соперник :mrgreen:

А сама налоговая как установит сумму долга, окончательно и бесповоротно? У неё ж документов тоже нема, я и сам уже точно не помню тут сумму первичного долга... у меня ДомБух слетела летом 2016, кто-то тоже спотворив мою лехтронну базу :mrgreen:


по моему кредитор стучит.
дельта когда прощала долг к примеру предлагала вернуть 50% то в налоговую сообщала и налоговая начинала на эти прощенные 50% требовать заплатить налог с дохода в виде прощенного долга. Ну так же как работодатель сообщает скока вы заработали так же и тут кредитор сообщает скока вам простили. Т.е. если спишут долги всем к примеру на основании срока давности - это будет считаться доходом с которого надо заплатить подоходный.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:00

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:Т.е. если спишут долги всем к примеру на основании срока давности - это будет считаться доходом с которого надо заплатить подоходный.

Ааа, т.е. када спишут, то тада и скажут скока списали... Вот возьмут и скажут шо за мои 5000 в 2016 седня мне списывают 50000, и я д.б. выплатить 18.5% с этих 50К шоли. Хороший поворот -- мне дадут легализировать мою 5ку за 9250 грн, ото ощастливили :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:24

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Т.е. если спишут долги всем к примеру на основании срока давности - это будет считаться доходом с которого надо заплатить подоходный.

Ааа, т.е. када спишут, то тада и скажут скока списали... Вот возьмут и скажут шо за мои 5000 в 2016 седня мне списывают 50000, и я д.б. выплатить 18.5% с этих 50К шоли. Хороший поворот -- мне дадут легализировать мою 5ку за 9250 грн, ото ощастливили :mrgreen: :mrgreen:


А если и фонд простит и фагор то 18500. :D
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:26

  Aps написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Т.е. если спишут долги всем к примеру на основании срока давности - это будет считаться доходом с которого надо заплатить подоходный.

Ааа, т.е. када спишут, то тада и скажут скока списали... Вот возьмут и скажут шо за мои 5000 в 2016 седня мне списывают 50000, и я д.б. выплатить 18.5% с этих 50К шоли. Хороший поворот -- мне дадут легализировать мою 5ку за 9250 грн, ото ощастливили :mrgreen: :mrgreen:


А если и фонд простит и фагор то 18500. :D

Ооо, под это дело нуна организовать аХцию всепрощения -- я тоже им ВСЁ прощаю... но не забуду никогда отех сволочей :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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