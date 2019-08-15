Додано: Вів 20 сер, 2019 13:38

demichh написав: Бандиты оба. Надеюсь, заплатившим кагору, преследовать из Понда не будут. Я пока никому не плачу. Жду решения верховного суда и возврата аппетита к базовой сумме на май 2016 г. Бандиты оба. Надеюсь, заплатившим кагору, преследовать из Понда не будут. Я пока никому не плачу. Жду решения верховного суда и возврата аппетита к базовой сумме на май 2016 г.

согласно норм гражданского кодекса наличие конфликта у кредиторов может нести риск только для кредиторов. заемщик заплативший одному из кредиторов может смело посылать второго кредитора нах независимо какая у него степень легитимности - мол иди в суд и требуй у второго мой платеж, если считаешь себя более легитимным - мне пох.Именно поэтому я и заплатил кагору понимая, что фонд как госструктура не должна опуститься до откровенного бандитизма, наняв преступников для выбивания денег, а Кагор не будет особо стесняться. Но оказалось, что Фонд таки стал на путь неправедный. Но при наличии справки от Фагора Фондовские бандиты отстают и больше не трогают, а Фагоровские продолжают ипать и на справку от Фонда хотели класть свой большой и толстый. Поэтому я считаю, что не ошибся, загасив Кагору - по итогу отстали оба.Более того, для Фонда сейчас, как я понимаю, заплатившие Фагору клиенты являются более желанные, т.к. получить через суд у Фагора эти платежи у Фонда есть шанс (в случае если Фонд окончательно его выиграет), а получить напрямую у заемщика ввиду, того что прошел срок исковой давности будет весьма проблематично.Это что касается факторов телефонного терроризма, писем, запугиваний и т.п. методов.Понятно, что в кредитном бюро все равно будет насрано от кого то одного и чистить уже надо через бюро.