demichh написав:Бандиты оба. Надеюсь, заплатившим кагору, преследовать из Понда не будут. Я пока никому не плачу. Жду решения верховного суда и возврата аппетита к базовой сумме на май 2016 г.
согласно норм гражданского кодекса наличие конфликта у кредиторов может нести риск только для кредиторов. заемщик заплативший одному из кредиторов может смело посылать второго кредитора нах независимо какая у него степень легитимности - мол иди в суд и требуй у второго мой платеж, если считаешь себя более легитимным - мне пох.
Именно поэтому я и заплатил кагору понимая, что фонд как госструктура не должна опуститься до откровенного бандитизма, наняв преступников для выбивания денег, а Кагор не будет особо стесняться. Но оказалось, что Фонд таки стал на путь неправедный. Но при наличии справки от Фагора Фондовские бандиты отстают и больше не трогают, а Фагоровские продолжают ипать и на справку от Фонда хотели класть свой большой и толстый. Поэтому я считаю, что не ошибся, загасив Кагору - по итогу отстали оба.
Более того, для Фонда сейчас, как я понимаю, заплатившие Фагору клиенты являются более желанные, т.к. получить через суд у Фагора эти платежи у Фонда есть шанс (в случае если Фонд окончательно его выиграет), а получить напрямую у заемщика ввиду, того что прошел срок исковой давности будет весьма проблематично.
Это что касается факторов телефонного терроризма, писем, запугиваний и т.п. методов. Понятно, что в кредитном бюро все равно будет насрано от кого то одного и чистить уже надо через бюро.
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demichh написав:Бандиты оба. Надеюсь, заплатившим кагору, преследовать из Понда не будут. Я пока никому не плачу. Жду решения верховного суда и возврата аппетита к базовой сумме на май 2016 г. Но, возможно, платить никому не нужно, сумма маленькая и будет моральной компенсацией за звонки, угрозы и развешивания наклеек по подьезду что я должник.
но не забывайте, что эта сумма долга является доходом (если вы ее по итогу не вернете) и вам ее надо будет зедекларировать и заплатить с нее подоходный налог (18%), если вы этого не сделаете вас потом начнет ипать налоговая и выписывать тоже колосальные штрафы, а это уже более серьезный соперник
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demichh написав:Бандиты оба. Надеюсь, заплатившим кагору, преследовать из Понда не будут. Я пока никому не плачу. Жду решения верховного суда и возврата аппетита к базовой сумме на май 2016 г. Но, возможно, платить никому не нужно, сумма маленькая и будет моральной компенсацией за звонки, угрозы и развешивания наклеек по подьезду что я должник.
но не забывайте, что эта сумма долга является доходом (если вы ее по итогу не вернете) и вам ее надо будет зедекларировать и заплатить с нее подоходный налог (18%), если вы этого не сделаете вас потом начнет ипать налоговая и выписывать тоже колосальные штрафы, а это уже более серьезный соперник
А сама налоговая как установит сумму долга, окончательно и бесповоротно? У неё ж документов тоже нема, я и сам уже точно не помню тут сумму первичного долга... у меня ДомБух слетела летом 2016, кто-то тоже спотворив мою лехтронну базу
demichh написав:Бандиты оба. Надеюсь, заплатившим кагору, преследовать из Понда не будут. Я пока никому не плачу. Жду решения верховного суда и возврата аппетита к базовой сумме на май 2016 г. Но, возможно, платить никому не нужно, сумма маленькая и будет моральной компенсацией за звонки, угрозы и развешивания наклеек по подьезду что я должник.
но не забывайте, что эта сумма долга является доходом (если вы ее по итогу не вернете) и вам ее надо будет зедекларировать и заплатить с нее подоходный налог (18%), если вы этого не сделаете вас потом начнет ипать налоговая и выписывать тоже колосальные штрафы, а это уже более серьезный соперник
А сама налоговая как установит сумму долга, окончательно и бесповоротно? У неё ж документов тоже нема, я и сам уже точно не помню тут сумму первичного долга... у меня ДомБух слетела летом 2016, кто-то тоже спотворив мою лехтронну базу
по моему кредитор стучит. дельта когда прощала долг к примеру предлагала вернуть 50% то в налоговую сообщала и налоговая начинала на эти прощенные 50% требовать заплатить налог с дохода в виде прощенного долга. Ну так же как работодатель сообщает скока вы заработали так же и тут кредитор сообщает скока вам простили. Т.е. если спишут долги всем к примеру на основании срока давности - это будет считаться доходом с которого надо заплатить подоходный.
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IMPRINTER написав:Т.е. если спишут долги всем к примеру на основании срока давности - это будет считаться доходом с которого надо заплатить подоходный.
Ааа, т.е. када спишут, то тада и скажут скока списали... Вот возьмут и скажут шо за мои 5000 в 2016 седня мне списывают 50000, и я д.б. выплатить 18.5% с этих 50К шоли. Хороший поворот -- мне дадут легализировать мою 5ку за 9250 грн, ото ощастливили
IMPRINTER написав:Т.е. если спишут долги всем к примеру на основании срока давности - это будет считаться доходом с которого надо заплатить подоходный.
Ааа, т.е. када спишут, то тада и скажут скока списали... Вот возьмут и скажут шо за мои 5000 в 2016 седня мне списывают 50000, и я д.б. выплатить 18.5% с этих 50К шоли. Хороший поворот -- мне дадут легализировать мою 5ку за 9250 грн, ото ощастливили
IMPRINTER написав:Т.е. если спишут долги всем к примеру на основании срока давности - это будет считаться доходом с которого надо заплатить подоходный.
Ааа, т.е. када спишут, то тада и скажут скока списали... Вот возьмут и скажут шо за мои 5000 в 2016 седня мне списывают 50000, и я д.б. выплатить 18.5% с этих 50К шоли. Хороший поворот -- мне дадут легализировать мою 5ку за 9250 грн, ото ощастливили
А если и фонд простит и фагор то 18500.
Ооо, под это дело нуна организовать аХцию всепрощения -- я тоже им ВСЁ прощаю... но не забуду никогда отех сволочей