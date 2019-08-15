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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
3.2
5
364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Додано: Сер 21 сер, 2019 20:10
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
0443538685 то їх номер? Бо наярює)) а ще видно приват злив номера всі))
Ethereum
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