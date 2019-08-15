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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 21 сер, 2019 20:10
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
0443538685 то їх номер? Бо наярює)) а ще видно приват злив номера всі))
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:24
Вчера звонком Фагор анонсировал звонки на выходные на все телефоны, которые я указал в договоре. Благо домашний телефон больше года как сдох, а у родни сменился мобильный. А вот один мой контакт позвонил (впервые) - человеку позвонили в 2 ночи! Успокоил, сказал добавлять в чёрный список и забыть. Но сам факт - мрази...
Мне вчера 5 звонков, сегодня пока 1.
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:50
Vorlon
Ну добавление в ЧС не помагает. У них их много этих телефонов.
Проще ставить на беззвучку перед сном.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 12:17
Андроид, начиная с 7-й версии, умеет ставить на беззвучку выборочно автоматически. Режим называется "Не беспокоить" или "Только важные", не помню. Те контакты, которые будут в "Избранном", телефон пропустит, остальным - отбой. По умолчанию во всех телефонах, что у меня и родных были с 2016-го, настроены два правила, одно для рабочих дней (не беспокоят с 22-00 до 7-00), второе - для "уикэнда" (с 23-00 до 10-00).
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