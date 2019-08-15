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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5428542954305431

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:10

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

0443538685 то їх номер? Бо наярює)) а ще видно приват злив номера всі))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:24

Вчера звонком Фагор анонсировал звонки на выходные на все телефоны, которые я указал в договоре. Благо домашний телефон больше года как сдох, а у родни сменился мобильный. А вот один мой контакт позвонил (впервые) - человеку позвонили в 2 ночи! Успокоил, сказал добавлять в чёрный список и забыть. Но сам факт - мрази...

Мне вчера 5 звонков, сегодня пока 1.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:50

Vorlon

Ну добавление в ЧС не помагает. У них их много этих телефонов.
Проще ставить на беззвучку перед сном.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:17

  IMPRINTER написав:Проще ставить на беззвучку перед сном.
Андроид, начиная с 7-й версии, умеет ставить на беззвучку выборочно автоматически. Режим называется "Не беспокоить" или "Только важные", не помню. Те контакты, которые будут в "Избранном", телефон пропустит, остальным - отбой. По умолчанию во всех телефонах, что у меня и родных были с 2016-го, настроены два правила, одно для рабочих дней (не беспокоят с 22-00 до 7-00), второе - для "уикэнда" (с 23-00 до 10-00).
Kritik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:07

Сегодня впервые за очень долгое время позвонили голосом из Фагора - спросили, собираюсь ли я платить. Ответил, что нет и оплатил банку. Спросили, есть ли справка - ответил положительно. Удивился - не было никаких возражений, сказали просто "хорошо, я отмечу".

P.S. Вчера шокировали звонком моего контакта - пришлось ему объясняться, что нет у меня долга 16501 грн. (реальный был около 6000 грн. на момент ввода ВА).
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 27 сер, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:07

  Vorlon написав:Сегодня впервые за очень долгое время позвонили голосом - спросили, собираюсь ли я платить. Ответил, что нет и оплатил банку. Спросили, есть ли справка - ответил положительно. Удивился - не было никаких возражений, сказали просто "хорошо, я отмечу".

P.S. Вчера шокировали звонком моего контакта - пришлось ему объясняться, что нет у меня долга 16501 грн. (реальный был около 6000 грн. на момент ввода ВА).

А что у Вас в УБКИ по Михайловскому ?
У меня например , стоит погашение кредита + , последняя запись в мае 2017 г. Задолженность - 0,00 .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:10

  ALEX66 написав:А что у Вас в УБКИ по Михайловскому ?
У меня например , стоит погашение кредита + , последняя запись в мае 2017 г. Задолженность - 0,00 .

Аналогично!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:14

  Vorlon написав:
  ALEX66 написав:А что у Вас в УБКИ по Михайловскому ?
У меня например , стоит погашение кредита + , последняя запись в мае 2017 г. Задолженность - 0,00 .

Аналогично!

Интересно , почему кагор не проверяет эту информацию , а тупо звонит всем подряд .
ALEX66
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