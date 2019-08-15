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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:31
Vorlon написав:ALEX66
Это же денег стоит - запросы не бесплатные...
Ну держать людей и роботов для обзвона , тоже наверное не бесплатно ?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:33
chipmunk написав:
Мені кагор смс прислав, пропонує довідку про закриття. Платну, мабуть...
А Вы , что кагору заплатили ?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:38
ALEX66 написав:
А Вы , что кагору заплатили ?
Ні, Мишку в останній його день, кагор це визнав.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:45
chipmunk написав: ALEX66 написав:
А Вы , что кагору заплатили ?
Ні, Мишку в останній його день, кагор це визнав.
Ну я думаю , что нужно иметь хотя бы одну справку о погашении кредита .
Тут Импринтер писал , что вроде бы фонд обещал засчитать его погашение на кагор и справку от кагора .
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