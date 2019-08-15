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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5429543054315432

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:31

  Vorlon написав:ALEX66
Это же денег стоит - запросы не бесплатные...

Ну держать людей и роботов для обзвона , тоже наверное не бесплатно ?
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:33

  chipmunk написав:Мені кагор смс прислав, пропонує довідку про закриття. Платну, мабуть...

А Вы , что кагору заплатили ?
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:38

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  ALEX66 написав:А Вы , что кагору заплатили ?

Ні, Мишку в останній його день, кагор це визнав.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:45

  chipmunk написав:
  ALEX66 написав:А Вы , что кагору заплатили ?

Ні, Мишку в останній його день, кагор це визнав.

Ну я думаю , что нужно иметь хотя бы одну справку о погашении кредита .
Тут Импринтер писал , что вроде бы фонд обещал засчитать его погашение на кагор и справку от кагора .
ALEX66
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