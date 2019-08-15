Ну держать людей и роботов для обзвона , тоже наверное не бесплатно ?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:31
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:33
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:38
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:45
Додано: Сер 28 сер, 2019 22:55
не совсем так )
фонд (точнее его наемные коллекторы) обещали больше не терроризировать )
как я предположил ранее, сейчас для Фонда и для Кагора более выгодные клиенты это те кто погасил ранее противоположной стороне, нежели некому.
Т.к. прошел срок исковой давности и получить бабки с клиента уже практически невозможно - тока звонить и пугать.
А вот в случае окончательного выигрыша суда Михайловским они смогут отсудить полученные платежи, оплаченные на фагор у фагора, равно как и Фагор у Михайловского, если он выиграет. Поэтому, они скорей всего щас формируют для себя базу данных по таким клиентам заплатившим противоположной стороне.
Есть еще такой очень странный слух, что Фагор может с Фондом пойти на мировую и типа по новой за какие то копейки довыкупить этиже кредиты по новой и типа уже выбивать их как единственный кредитор. А у Фонда как бы иного варианта и нет, т.к. эти кредиты никто не покупает ввиду отсутствия по ним документов - все торги по ним заканчивались ничем. А фагор может типа выкупит их с каким то сумашедшим дисконтом и уже будучи признаваемым фондом как единственный кредитор беспрепятсявенно и единолично кошмарить заемщиков.
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