Додано: Сер 28 сер, 2019 22:55

ALEX66 написав: chipmunk написав: ALEX66 написав: А Вы , что кагору заплатили ? А Вы , что кагору заплатили ?

Ні, Мишку в останній його день, кагор це визнав. Ні, Мишку в останній його день, кагор це визнав.

Ну я думаю , что нужно иметь хотя бы одну справку о погашении кредита .

Тут Импринтер писал , что вроде бы фонд обещал засчитать его погашение на кагор и справку от кагора . Ну я думаю , что нужно иметь хотя бы одну справку о погашении кредита .Тут Импринтер писал , что вроде бы фонд обещал засчитать его погашение на кагор и справку от кагора .

не совсем так )фонд (точнее его наемные коллекторы) обещали больше не терроризировать )как я предположил ранее, сейчас для Фонда и для Кагора более выгодные клиенты это те кто погасил ранее противоположной стороне, нежели некому.Т.к. прошел срок исковой давности и получить бабки с клиента уже практически невозможно - тока звонить и пугать.А вот в случае окончательного выигрыша суда Михайловским они смогут отсудить полученные платежи, оплаченные на фагор у фагора, равно как и Фагор у Михайловского, если он выиграет. Поэтому, они скорей всего щас формируют для себя базу данных по таким клиентам заплатившим противоположной стороне.Есть еще такой очень странный слух, что Фагор может с Фондом пойти на мировую и типа по новой за какие то копейки довыкупить этиже кредиты по новой и типа уже выбивать их как единственный кредитор. А у Фонда как бы иного варианта и нет, т.к. эти кредиты никто не покупает ввиду отсутствия по ним документов - все торги по ним заканчивались ничем. А фагор может типа выкупит их с каким то сумашедшим дисконтом и уже будучи признаваемым фондом как единственный кредитор беспрепятсявенно и единолично кошмарить заемщиков.