clientage написав:Остаётся тока брать на испуг должников. Я готов заплатить Михе(понду), но тока тело кредита без всяких непонятных начислений за просрочку.
Шкура ведмедя вже поділена. Крапка. Все згідно законодавства і моралі. Якщо б претензіянти поводилися б гідно з самого початку, оголосили кредитні канікули до розгляду суперечки по суті, не ставили клієнтів на розтяжку: заплатити скільки і не відомо кому, а потім ще переймайся, тому претензіянту заплатив, чи ні, не надзвонювали з погрозами, то тоді б можна було апелювати до совісті, минув термін позовної давності, чи ні. Зараз керуємося виключно законом. Файний ведмедь полюбляв смоктати лапу, запускаючи її в горщик з медом, хай претензіянти, теж посмокчуть лапу, але вже без меду. Горщик пустий. МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
IMPRINTER написав:Есть еще такой очень странный слух, что Фагор может с Фондом пойти на мировую и типа по новой за какие то копейки довыкупить этиже кредиты по новой и типа уже выбивать их как единственный кредитор.
У кагора уже нет лицензии, т.е. он может собирать ток старые долги Хотя мона по-новой чото зарегить и этому новичку "подарить" кагоровсие договора шоли? ИМХО реальный бред.
Для продажи/дарения кредитных договоров нужна лицензия на факторинговые операции . С лета 2017 года кагор лишили лицензии за систематическое нарушение законодательства Украины , не предоставление отчётов о финансовой деятельности .
Ethereum написав:Не розумію як вони збираються вибити борг без кінця судового?
просто заипать ... если у человека долг 2-3 к, то может он и отдаст чтоб отстали - за эти деньги когда тебя терроризируют по телефону и твоих родственников многим проще уже откупиться ... понятно когда речсь идет о суммах покрупнее то уже это не поможет.
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