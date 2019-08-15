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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5431543254335434>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 13:00

  clientage написав:Остаётся тока брать на испуг должников. Я готов заплатить Михе(понду), но тока тело кредита без всяких непонятных начислений за просрочку.

Шкура ведмедя вже поділена. Крапка. Все згідно законодавства і моралі. Якщо б претензіянти поводилися б гідно з самого початку, оголосили кредитні канікули до розгляду суперечки по суті, не ставили клієнтів на розтяжку: заплатити скільки і не відомо кому, а потім ще переймайся, тому претензіянту заплатив, чи ні, не надзвонювали з погрозами, то тоді б можна було апелювати до совісті, минув термін позовної давності, чи ні. Зараз керуємося виключно законом. Файний ведмедь полюбляв смоктати лапу, запускаючи її в горщик з медом, хай претензіянти, теж посмокчуть лапу, але вже без меду. :P Горщик пустий. МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 14:21

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Есть еще такой очень странный слух, что Фагор может с Фондом пойти на мировую и типа по новой за какие то копейки довыкупить этиже кредиты по новой и типа уже выбивать их как единственный кредитор.

У кагора уже нет лицензии, т.е. он может собирать ток старые долги
Хотя мона по-новой чото зарегить и этому новичку "подарить" кагоровсие договора шоли? ИМХО реальный бред.

Для продажи/дарения кредитных договоров нужна лицензия на факторинговые операции . С лета 2017 года кагор лишили лицензии за систематическое нарушение законодательства Украины , не предоставление отчётов о финансовой деятельности .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 22:20

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Не розумію як вони збираються вибити борг без кінця судового?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 11:01

  Ethereum написав:Не розумію як вони збираються вибити борг без кінця судового?


просто заипать ... если у человека долг 2-3 к, то может он и отдаст чтоб отстали - за эти деньги когда тебя терроризируют по телефону и твоих родственников многим проще уже откупиться ... понятно когда речсь идет о суммах покрупнее то уже это не поможет.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 09:07

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Прислали такую вот писулю... При чём там прокуратура неясно.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 09:31

WachtAmRhein

а от кого писуля? непомредственно от михайловского или непонятно от кого непонятно за чьей подписьбю?
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:50

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WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:08

  WachtAmRhein написав:IMPRINTER Зображення

Печатка ксерокопийная?У меня соседке такие письма приходят...,ошибаются кладут мне,квартира уже давно перепродана.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:08

и у меня такой подпись юриста
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novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:02

  novichok написав:и у меня такой подпись юриста
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В мене точно так підписується батько,але він не юрист))
Ethereum
 
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