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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:09

ROLF

ну было интересно от кого письмо.
если кредитор михайловский то пусть сасут.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 05:44

  IMPRINTER написав:ROLF

ну было интересно от кого письмо.
если кредитор михайловский то пусть сасут.

Банк Кредит Днепр
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:49

Фагор

"Увага, Ваш рахунок поповнено, термін дії договору + 3 роки"

Интересно - это они так прикалываются или действительно пополнили всем счета на копейки?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:32

  Vorlon написав:
"Увага, Ваш рахунок поповнено, термін дії договору + 3 роки"

Интересно - это они так прикалываются или действительно пополнили всем счета на копейки?


вроде по этому поводу уже было решение какое-то что гашение кредита не кредитором его не продлевает. но с другой стороны если гашение было типа через тумбу изи или прочие пткс, где не указано кто плательшик - то уже доказать что это был не ты нельзя ) с сэпом такой бы номер не прокатил скорей всего. хотя можно и через кассу банка сделать указав что гасили типа вы - так что вполне вероятно. До 15 000 документы в кассе не долждны спрашивать и фио плательшика пишут с его слов.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:02

  Vorlon написав:
"Увага, Ваш рахунок поповнено, термін дії договору + 3 роки"

Интересно - это они так прикалываются или действительно пополнили всем счета на копейки?

У них все счета арестованы прокуратурой Киева , в рамках уголовного дела про вывод активов из банка Михайловский .
Принимают платежи на фирмы типа "рога и копыта" с назначением платежа - для кагора .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:04

ALEX66
Хорошо, перефразирую - мой типа счёт в "Рогах и копытах" пополнялся или это очередной трёп? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:10

  Vorlon написав:ALEX66
Хорошо, перефразирую - мой типа счёт в "Рогах и копытах" пополнялся или это очередной трёп? :roll:

У меня нет договора ни с кагором , ни с копытами и у Вас также . С какого перепуга Вы пойдете пополнять их счета , имея на руках справку от Михайловского о полном погашении задолженности по кредиту ?
ALEX66
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:12

Vorlon
Очередной трёп , как и предыдущие смс .
ALEX66
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