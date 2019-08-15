ROLF
ну было интересно от кого письмо.
если кредитор михайловский то пусть сасут.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 02 вер, 2019 22:09
ROLF
ну было интересно от кого письмо.
если кредитор михайловский то пусть сасут.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 05:44
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:49
Фагор
Интересно - это они так прикалываются или действительно пополнили всем счета на копейки?
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:32
вроде по этому поводу уже было решение какое-то что гашение кредита не кредитором его не продлевает. но с другой стороны если гашение было типа через тумбу изи или прочие пткс, где не указано кто плательшик - то уже доказать что это был не ты нельзя ) с сэпом такой бы номер не прокатил скорей всего. хотя можно и через кассу банка сделать указав что гасили типа вы - так что вполне вероятно. До 15 000 документы в кассе не долждны спрашивать и фио плательшика пишут с его слов.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 13:02
У них все счета арестованы прокуратурой Киева , в рамках уголовного дела про вывод активов из банка Михайловский .
Принимают платежи на фирмы типа "рога и копыта" с назначением платежа - для кагора .
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:04
ALEX66
Хорошо, перефразирую - мой типа счёт в "Рогах и копытах" пополнялся или это очередной трёп?
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:10
У меня нет договора ни с кагором , ни с копытами и у Вас также . С какого перепуга Вы пойдете пополнять их счета , имея на руках справку от Михайловского о полном погашении задолженности по кредиту ?
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:12
Vorlon
Очередной трёп , как и предыдущие смс .
Цивільний кодекс України
Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні
1. Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.
Цивільний кодекс України
Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні
1. Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.
2. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:24
Фагор прислав дивне СМС.
Гарантією закриття кредиту є довідка про закриття.
Тел 0800750143.
Натякають шо кредитик вже закрили...і довідку хочуть прислати?
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