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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 29 вер, 2019 15:59
IMPRINTER, Фагор довідку про погашення кредиту шле на халяву чи хоче пару грн за цидулу?
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:32
у меня это спраке уже 3 года.
тогда была 50 грн.
щас вроде уже 150 )
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:34
Так це вони хоч 150 грн хочуть заробити...геть обнищали.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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