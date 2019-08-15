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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5432543354345435

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:59

IMPRINTER, Фагор довідку про погашення кредиту шле на халяву чи хоче пару грн за цидулу?
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:32

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, Фагор довідку про погашення кредиту шле на халяву чи хоче пару грн за цидулу?


у меня это спраке уже 3 года.
тогда была 50 грн.
щас вроде уже 150 )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:34

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, Фагор довідку про погашення кредиту шле на халяву чи хоче пару грн за цидулу?


у меня это спраке уже 3 года.
тогда была 50 грн.
щас вроде уже 150 )

Так це вони хоч 150 грн хочуть заробити...геть обнищали. :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:51

А никому ещё не звонила рыдающая женщина с причитаниями, що вони вже їдуть(наверное коллекторы) висилати и її з квартири.
Совсем долбанулись.
Номер +380443538692
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:02

  novichok написав:А никому ещё не звонила рыдающая женщина с причитаниями, що вони вже їдуть(наверное коллекторы) висилати и її з квартири.
Совсем долбанулись.
Номер +380443538692

Да, всю неделю звонит. Неужели они под впечатлением от последних решений суда свихнулись?
Ухвала від 24.09.19 р. по справі №910/11298/16 (Дикунська С.Я., Північний апеляційний господарський суд) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/84483166
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:49

  Bosstone написав:
  novichok написав:А никому ещё не звонила рыдающая женщина с причитаниями, що вони вже їдуть(наверное коллекторы) висилати и її з квартири.
Совсем долбанулись.
Номер +380443538692

Да, всю неделю звонит. Неужели они под впечатлением от последних решений суда свихнулись?
Ухвала від 24.09.19 р. по справі №910/11298/16 (Дикунська С.Я., Північний апеляційний господарський суд) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/84483166

Цієї Ухвали на сайті Фогору немає. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:10

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:Цієї Ухвали на сайті Фогору немає.

...зупинити.
Ну зупинити так зупинити. Одесса пока на перекуре -- выгребает от МинЮста :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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