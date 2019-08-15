IMPRINTER, Фагор довідку про погашення кредиту шле на халяву чи хоче пару грн за цидулу?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, Фагор довідку про погашення кредиту шле на халяву чи хоче пару грн за цидулу?
у меня это спраке уже 3 года. тогда была 50 грн. щас вроде уже 150 )
Так це вони хоч 150 грн хочуть заробити...геть обнищали.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
novichok написав:А никому ещё не звонила рыдающая женщина с причитаниями, що вони вже їдуть(наверное коллекторы) висилати и її з квартири. Совсем долбанулись. Номер +380443538692
Да, всю неделю звонит. Неужели они под впечатлением от последних решений суда свихнулись? Ухвала від 24.09.19 р. по справі №910/11298/16 (Дикунська С.Я., Північний апеляційний господарський суд) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/84483166
novichok написав:А никому ещё не звонила рыдающая женщина с причитаниями, що вони вже їдуть(наверное коллекторы) висилати и її з квартири. Совсем долбанулись. Номер +380443538692
Да, всю неделю звонит. Неужели они под впечатлением от последних решений суда свихнулись? Ухвала від 24.09.19 р. по справі №910/11298/16 (Дикунська С.Я., Північний апеляційний господарський суд) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/84483166
Цієї Ухвали на сайті Фогору немає.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.