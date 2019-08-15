Додано: Пон 21 жов, 2019 22:49

Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. В 2016 была один месяц кредитка. Пару раз пользовался. Как только начались в банке проблемы, погасил кредитку и благополучно о банке забыл. В августе 2019 пришло письмо от кредитекспресса о долге в 9тыс грн. Сделал запрос в УБКИ, оказалось что долг был равен 0 до мая 2019, а в мае 2019 сразу засчитали долг 8400 и теперь каждый месяц его увеличивают! Это вообще законно? У меня не было долга и был 0 вплоть до мая… Как узнать, что происходило с 2016г и откуда взялось 8400грн долга? И главное, что делать? Угрожают передать в суд, грозят что хуже будет... Я так понимаю, что срок исковой давности истек 13 июля 2019 и банк передал все свои долги в кредитекспресс?