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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5433543454355436

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:49

Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. В 2016 была один месяц кредитка. Пару раз пользовался. Как только начались в банке проблемы, погасил кредитку и благополучно о банке забыл. В августе 2019 пришло письмо от кредитекспресса о долге в 9тыс грн. Сделал запрос в УБКИ, оказалось что долг был равен 0 до мая 2019, а в мае 2019 сразу засчитали долг 8400 и теперь каждый месяц его увеличивают! Это вообще законно? У меня не было долга и был 0 вплоть до мая… Как узнать, что происходило с 2016г и откуда взялось 8400грн долга? И главное, что делать? Угрожают передать в суд, грозят что хуже будет... Я так понимаю, что срок исковой давности истек 13 июля 2019 и банк передал все свои долги в кредитекспресс?
mryan
 
Повідомлень: 3
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  #<1 ... 5433543454355436
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