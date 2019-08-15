Додано: Вів 22 жов, 2019 13:04

mryan написав: Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. В 2016 была один месяц кредитка. Пару раз пользовался. Как только начались в банке проблемы, погасил кредитку и благополучно о банке забыл. В августе 2019 пришло письмо от кредитекспресса о долге в 9тыс грн. Сделал запрос в УБКИ, оказалось что долг был равен 0 до мая 2019, а в мае 2019 сразу засчитали долг 8400 и теперь каждый месяц его увеличивают! Это вообще законно? У меня не было долга и был 0 вплоть до мая… Как узнать, что происходило с 2016г и откуда взялось 8400грн долга? И главное, что делать? Угрожают передать в суд, грозят что хуже будет... Я так понимаю, что срок исковой давности истек 13 июля 2019 и банк передал все свои долги в кредитекспресс? Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. В 2016 была один месяц кредитка. Пару раз пользовался. Как только начались в банке проблемы, погасил кредитку и благополучно о банке забыл. В августе 2019 пришло письмо от кредитекспресса о долге в 9тыс грн. Сделал запрос в УБКИ, оказалось что долг был равен 0 до мая 2019, а в мае 2019 сразу засчитали долг 8400 и теперь каждый месяц его увеличивают! Это вообще законно? У меня не было долга и был 0 вплоть до мая… Как узнать, что происходило с 2016г и откуда взялось 8400грн долга? И главное, что делать? Угрожают передать в суд, грозят что хуже будет... Я так понимаю, что срок исковой давности истек 13 июля 2019 и банк передал все свои долги в кредитекспресс?

Полно таких историй, походу мародеры из фонда грабування так и не смогли восстановить базу кредиторов - многим нарисовали задолженность ещё в феврале 2018. У моего сына такая же история. На 6 письменных обращений ноль реакции. Знаю, что киевлянам удавалось решить эту проблему при личном приеме у смотрящего по банку от фонда - уполномоченного.Кто скрины с иб показывал, кто выписки предоставлял, полученные в первые дни ввода ва...Но на письменные обращения грабители фонда тупо забили болт.Сейчас сделать уже ничего нельзя, все долги по кредитным картам, вместе с несуществующими, переданы коллекторам. Долги хоть реальные хоть нет, полностью дохлые - срок исковой давности по ним истек. Кроме запугивания, никаких рычагов взыскания нет. При подачи в суд, ответчик вносит ходатайство о прекращении рассмотрения дела в связи с истёкшим сроком давности и иск возвращают этому кредитэкспрессу без рассмотрения, а судебный сбор ими уплаченный, пойдёт в доход государства - очень сомневаюсь, что при такой перспективе кто то будет реально подавать в суд. Но кредитную историю в ближайшие восемь лет уже не выправить - вот это реальная пакость от бандитов из фонда грабування