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на тему Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації

#<1 ... 5433543454355436 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 19% 69 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 52 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 58 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 32% 118 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 18% 67 Всього голосів : 364 Додано: Пон 21 жов, 2019 22:49 Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. В 2016 была один месяц кредитка. Пару раз пользовался. Как только начались в банке проблемы, погасил кредитку и благополучно о банке забыл. В августе 2019 пришло письмо от кредитекспресса о долге в 9тыс грн. Сделал запрос в УБКИ, оказалось что долг был равен 0 до мая 2019, а в мае 2019 сразу засчитали долг 8400 и теперь каждый месяц его увеличивают! Это вообще законно? У меня не было долга и был 0 вплоть до мая… Как узнать, что происходило с 2016г и откуда взялось 8400грн долга? И главное, что делать? Угрожают передать в суд, грозят что хуже будет... Я так понимаю, что срок исковой давности истек 13 июля 2019 и банк передал все свои долги в кредитекспресс? mryan Повідомлень: 4 З нами з: 06.07.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 13:04 mryan написав: Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. В 2016 была один месяц кредитка. Пару раз пользовался. Как только начались в банке проблемы, погасил кредитку и благополучно о банке забыл. В августе 2019 пришло письмо от кредитекспресса о долге в 9тыс грн. Сделал запрос в УБКИ, оказалось что долг был равен 0 до мая 2019, а в мае 2019 сразу засчитали долг 8400 и теперь каждый месяц его увеличивают! Это вообще законно? У меня не было долга и был 0 вплоть до мая… Как узнать, что происходило с 2016г и откуда взялось 8400грн долга? И главное, что делать? Угрожают передать в суд, грозят что хуже будет... Я так понимаю, что срок исковой давности истек 13 июля 2019 и банк передал все свои долги в кредитекспресс? Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. В 2016 была один месяц кредитка. Пару раз пользовался. Как только начались в банке проблемы, погасил кредитку и благополучно о банке забыл. В августе 2019 пришло письмо от кредитекспресса о долге в 9тыс грн. Сделал запрос в УБКИ, оказалось что долг был равен 0 до мая 2019, а в мае 2019 сразу засчитали долг 8400 и теперь каждый месяц его увеличивают! Это вообще законно? У меня не было долга и был 0 вплоть до мая… Как узнать, что происходило с 2016г и откуда взялось 8400грн долга? И главное, что делать? Угрожают передать в суд, грозят что хуже будет... Я так понимаю, что срок исковой давности истек 13 июля 2019 и банк передал все свои долги в кредитекспресс?

Полно таких историй, походу мародеры из фонда грабування так и не смогли восстановить базу кредиторов - многим нарисовали задолженность ещё в феврале 2018. У моего сына такая же история. На 6 письменных обращений ноль реакции. Знаю, что киевлянам удавалось решить эту проблему при личном приеме у смотрящего по банку от фонда - уполномоченного.

Кто скрины с иб показывал, кто выписки предоставлял, полученные в первые дни ввода ва...

Но на письменные обращения грабители фонда тупо забили болт.

Сейчас сделать уже ничего нельзя, все долги по кредитным картам, вместе с несуществующими, переданы коллекторам. Долги хоть реальные хоть нет, полностью дохлые - срок исковой давности по ним истек. Кроме запугивания, никаких рычагов взыскания нет. При подачи в суд, ответчик вносит ходатайство о прекращении рассмотрения дела в связи с истёкшим сроком давности и иск возвращают этому кредитэкспрессу без рассмотрения, а судебный сбор ими уплаченный, пойдёт в доход государства - очень сомневаюсь, что при такой перспективе кто то будет реально подавать в суд. Но кредитную историю в ближайшие восемь лет уже не выправить - вот это реальная пакость от бандитов из фонда грабування Полно таких историй, походу мародеры из фонда грабування так и не смогли восстановить базу кредиторов - многим нарисовали задолженность ещё в феврале 2018. У моего сына такая же история. На 6 письменных обращений ноль реакции. Знаю, что киевлянам удавалось решить эту проблему при личном приеме у смотрящего по банку от фонда - уполномоченного.Кто скрины с иб показывал, кто выписки предоставлял, полученные в первые дни ввода ва...Но на письменные обращения грабители фонда тупо забили болт.Сейчас сделать уже ничего нельзя, все долги по кредитным картам, вместе с несуществующими, переданы коллекторам. Долги хоть реальные хоть нет, полностью дохлые - срок исковой давности по ним истек. Кроме запугивания, никаких рычагов взыскания нет. При подачи в суд, ответчик вносит ходатайство о прекращении рассмотрения дела в связи с истёкшим сроком давности и иск возвращают этому кредитэкспрессу без рассмотрения, а судебный сбор ими уплаченный, пойдёт в доход государства - очень сомневаюсь, что при такой перспективе кто то будет реально подавать в суд. Но кредитную историю в ближайшие восемь лет уже не выправить - вот это реальная пакость от бандитов из фонда грабування F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9925 З нами з: 23.01.13 Подякував: 286 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 13:14 Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ Stringer написав: При подачи в суд, ответчик вносит ходатайство о прекращении рассмотрения дела в связи с истёкшим сроком давности и иск возвращают этому кредитэкспрессу без рассмотрения, а судебный сбор ими уплаченный, пойдёт в доход государства - очень сомневаюсь, что при такой перспективе кто то будет реально подавать в суд. Но кредитную историю в ближайшие восемь лет уже не выправить - вот это реальная пакость от бандитов из фонда грабування При подачи в суд, ответчик вносит ходатайство о прекращении рассмотрения дела в связи с истёкшим сроком давности и иск возвращают этому кредитэкспрессу без рассмотрения, а судебный сбор ими уплаченный, пойдёт в доход государства - очень сомневаюсь, что при такой перспективе кто то будет реально подавать в суд. Но кредитную историю в ближайшие восемь лет уже не выправить - вот это реальная пакость от бандитов из фонда грабування

Ну т.е. через 8 лет (10лет с даты внесения просрочки в КИ) КИ сама по себе выправится, и я смело могу относить честно сэкономленные средства в детский дом? Ну т.е. через 8 лет (10лет с даты внесения просрочки в КИ) КИ сама по себе выправится, и я смело могу относить честно сэкономленные средства в детский дом? ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 29336 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2347 раз. Подякували: 3385 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 13:22 clientage написав: Stringer написав: При подачи в суд, ответчик вносит ходатайство о прекращении рассмотрения дела в связи с истёкшим сроком давности и иск возвращают этому кредитэкспрессу без рассмотрения, а судебный сбор ими уплаченный, пойдёт в доход государства - очень сомневаюсь, что при такой перспективе кто то будет реально подавать в суд. Но кредитную историю в ближайшие восемь лет уже не выправить - вот это реальная пакость от бандитов из фонда грабування При подачи в суд, ответчик вносит ходатайство о прекращении рассмотрения дела в связи с истёкшим сроком давности и иск возвращают этому кредитэкспрессу без рассмотрения, а судебный сбор ими уплаченный, пойдёт в доход государства - очень сомневаюсь, что при такой перспективе кто то будет реально подавать в суд. Но кредитную историю в ближайшие восемь лет уже не выправить - вот это реальная пакость от бандитов из фонда грабування

Ну т.е. через 8 лет (10лет с даты внесения просрочки в КИ) КИ сама по себе выправится, и я смело могу относить честно сэкономленные средства в детский дом? Ну т.е. через 8 лет (10лет с даты внесения просрочки в КИ) КИ сама по себе выправится, и я смело могу относить честно сэкономленные средства в детский дом?

Я думаю, что надо будет вступить в переписку с убки, вряд ли рассосётся само собой Я думаю, что надо будет вступить в переписку с убки, вряд ли рассосётся само собой F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9925 З нами з: 23.01.13 Подякував: 286 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 15:26 Вот в том то и дело, я думаю, что если бы у меня был реальный долг, то за три года точно мне о нем дали бы знать. А так после истечения трех лет сразу появилась задолженость и письмо от коллекторов. Похоже на какие-то схемы... Просто по убки видно, что долг они увеличивают ежемесячно с мая 2019г. А в какой момент они прекратят? Я так подозоеваю, что после ликвидации банка в 04.2020 и оттуда пойдет отсчет семилетнего срока? mryan Повідомлень: 4 З нами з: 06.07.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 17:20 Stringer написав: mryan написав: Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. В 2016 была один месяц кредитка. Пару раз пользовался. Как только начались в банке проблемы, погасил кредитку и благополучно о банке забыл. В августе 2019 пришло письмо от кредитекспресса о долге в 9тыс грн. Сделал запрос в УБКИ, оказалось что долг был равен 0 до мая 2019, а в мае 2019 сразу засчитали долг 8400 и теперь каждый месяц его увеличивают! Это вообще законно? У меня не было долга и был 0 вплоть до мая… Как узнать, что происходило с 2016г и откуда взялось 8400грн долга? И главное, что делать? Угрожают передать в суд, грозят что хуже будет... Я так понимаю, что срок исковой давности истек 13 июля 2019 и банк передал все свои долги в кредитекспресс? Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. В 2016 была один месяц кредитка. Пару раз пользовался. Как только начались в банке проблемы, погасил кредитку и благополучно о банке забыл. В августе 2019 пришло письмо от кредитекспресса о долге в 9тыс грн. Сделал запрос в УБКИ, оказалось что долг был равен 0 до мая 2019, а в мае 2019 сразу засчитали долг 8400 и теперь каждый месяц его увеличивают! Это вообще законно? У меня не было долга и был 0 вплоть до мая… Как узнать, что происходило с 2016г и откуда взялось 8400грн долга? И главное, что делать? Угрожают передать в суд, грозят что хуже будет... Я так понимаю, что срок исковой давности истек 13 июля 2019 и банк передал все свои долги в кредитекспресс?

Полно таких историй, походу мародеры из фонда грабування так и не смогли восстановить базу кредиторов - многим нарисовали задолженность ещё в феврале 2018. У моего сына такая же история. На 6 письменных обращений ноль реакции. Знаю, что киевлянам удавалось решить эту проблему при личном приеме у смотрящего по банку от фонда - уполномоченного.



Кто скрины с иб показывал, кто выписки предоставлял, полученные в первые дни ввода ва...

Но на письменные обращения грабители фонда тупо забили болт.

Сейчас сделать уже ничего нельзя, все долги по кредитным картам, вместе с несуществующими, переданы коллекторам. Долги хоть реальные хоть нет, полностью дохлые - срок исковой давности по ним истек. Кроме запугивания, никаких рычагов взыскания нет. При подачи в суд, ответчик вносит ходатайство о прекращении рассмотрения дела в связи с истёкшим сроком давности и иск возвращают этому кредитэкспрессу без рассмотрения, а судебный сбор ими уплаченный, пойдёт в доход государства - очень сомневаюсь, что при такой перспективе кто то будет реально подавать в суд. Но кредитную историю в ближайшие восемь лет уже не выправить - вот это реальная пакость от бандитов из фонда грабування Полно таких историй, походу мародеры из фонда грабування так и не смогли восстановить базу кредиторов - многим нарисовали задолженность ещё в феврале 2018. У моего сына такая же история. На 6 письменных обращений ноль реакции. Знаю, что киевлянам удавалось решить эту проблему при личном приеме у смотрящего по банку от фонда - уполномоченного.Кто скрины с иб показывал, кто выписки предоставлял, полученные в первые дни ввода ва...Но на письменные обращения грабители фонда тупо забили болт.Сейчас сделать уже ничего нельзя, все долги по кредитным картам, вместе с несуществующими, переданы коллекторам. Долги хоть реальные хоть нет, полностью дохлые - срок исковой давности по ним истек. Кроме запугивания, никаких рычагов взыскания нет. При подачи в суд, ответчик вносит ходатайство о прекращении рассмотрения дела в связи с истёкшим сроком давности и иск возвращают этому кредитэкспрессу без рассмотрения, а судебный сбор ими уплаченный, пойдёт в доход государства - очень сомневаюсь, что при такой перспективе кто то будет реально подавать в суд. Но кредитную историю в ближайшие восемь лет уже не выправить - вот это реальная пакость от бандитов из фонда грабування

Шо творять, шо творять.

А якщо піти Судом щоб з УБКІ забрали недостовірну інфо, то з ким слід судитися і яким має бути позов? Шо творять, шо творять.А якщо піти Судом щоб з УБКІ забрали недостовірну інфо, то з ким слід судитися і яким має бути позов? Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29805 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1507 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5433543454355436 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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