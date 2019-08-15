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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5433543454355436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:49

Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. В 2016 была один месяц кредитка. Пару раз пользовался. Как только начались в банке проблемы, погасил кредитку и благополучно о банке забыл. В августе 2019 пришло письмо от кредитекспресса о долге в 9тыс грн. Сделал запрос в УБКИ, оказалось что долг был равен 0 до мая 2019, а в мае 2019 сразу засчитали долг 8400 и теперь каждый месяц его увеличивают! Это вообще законно? У меня не было долга и был 0 вплоть до мая… Как узнать, что происходило с 2016г и откуда взялось 8400грн долга? И главное, что делать? Угрожают передать в суд, грозят что хуже будет... Я так понимаю, что срок исковой давности истек 13 июля 2019 и банк передал все свои долги в кредитекспресс?
mryan
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:04

  mryan написав:Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. В 2016 была один месяц кредитка. Пару раз пользовался. Как только начались в банке проблемы, погасил кредитку и благополучно о банке забыл. В августе 2019 пришло письмо от кредитекспресса о долге в 9тыс грн. Сделал запрос в УБКИ, оказалось что долг был равен 0 до мая 2019, а в мае 2019 сразу засчитали долг 8400 и теперь каждый месяц его увеличивают! Это вообще законно? У меня не было долга и был 0 вплоть до мая… Как узнать, что происходило с 2016г и откуда взялось 8400грн долга? И главное, что делать? Угрожают передать в суд, грозят что хуже будет... Я так понимаю, что срок исковой давности истек 13 июля 2019 и банк передал все свои долги в кредитекспресс?

Полно таких историй, походу мародеры из фонда грабування так и не смогли восстановить базу кредиторов - многим нарисовали задолженность ещё в феврале 2018. У моего сына такая же история. На 6 письменных обращений ноль реакции. Знаю, что киевлянам удавалось решить эту проблему при личном приеме у смотрящего по банку от фонда - уполномоченного.
Кто скрины с иб показывал, кто выписки предоставлял, полученные в первые дни ввода ва...
Но на письменные обращения грабители фонда тупо забили болт.
Сейчас сделать уже ничего нельзя, все долги по кредитным картам, вместе с несуществующими, переданы коллекторам. Долги хоть реальные хоть нет, полностью дохлые - срок исковой давности по ним истек. Кроме запугивания, никаких рычагов взыскания нет. При подачи в суд, ответчик вносит ходатайство о прекращении рассмотрения дела в связи с истёкшим сроком давности и иск возвращают этому кредитэкспрессу без рассмотрения, а судебный сбор ими уплаченный, пойдёт в доход государства - очень сомневаюсь, что при такой перспективе кто то будет реально подавать в суд. Но кредитную историю в ближайшие восемь лет уже не выправить - вот это реальная пакость от бандитов из фонда грабування
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:14

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:При подачи в суд, ответчик вносит ходатайство о прекращении рассмотрения дела в связи с истёкшим сроком давности и иск возвращают этому кредитэкспрессу без рассмотрения, а судебный сбор ими уплаченный, пойдёт в доход государства - очень сомневаюсь, что при такой перспективе кто то будет реально подавать в суд. Но кредитную историю в ближайшие восемь лет уже не выправить - вот это реальная пакость от бандитов из фонда грабування

Ну т.е. через 8 лет (10лет с даты внесения просрочки в КИ) КИ сама по себе выправится, и я смело могу относить честно сэкономленные средства в детский дом?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:22

  clientage написав:
  Stringer написав:При подачи в суд, ответчик вносит ходатайство о прекращении рассмотрения дела в связи с истёкшим сроком давности и иск возвращают этому кредитэкспрессу без рассмотрения, а судебный сбор ими уплаченный, пойдёт в доход государства - очень сомневаюсь, что при такой перспективе кто то будет реально подавать в суд. Но кредитную историю в ближайшие восемь лет уже не выправить - вот это реальная пакость от бандитов из фонда грабування

Ну т.е. через 8 лет (10лет с даты внесения просрочки в КИ) КИ сама по себе выправится, и я смело могу относить честно сэкономленные средства в детский дом?

Я думаю, что надо будет вступить в переписку с убки, вряд ли рассосётся само собой
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:26

Вот в том то и дело, я думаю, что если бы у меня был реальный долг, то за три года точно мне о нем дали бы знать. А так после истечения трех лет сразу появилась задолженость и письмо от коллекторов. Похоже на какие-то схемы... Просто по убки видно, что долг они увеличивают ежемесячно с мая 2019г. А в какой момент они прекратят? Я так подозоеваю, что после ликвидации банка в 04.2020 и оттуда пойдет отсчет семилетнего срока?
mryan
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:20

  Stringer написав:
  mryan написав:Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. В 2016 была один месяц кредитка. Пару раз пользовался. Как только начались в банке проблемы, погасил кредитку и благополучно о банке забыл. В августе 2019 пришло письмо от кредитекспресса о долге в 9тыс грн. Сделал запрос в УБКИ, оказалось что долг был равен 0 до мая 2019, а в мае 2019 сразу засчитали долг 8400 и теперь каждый месяц его увеличивают! Это вообще законно? У меня не было долга и был 0 вплоть до мая… Как узнать, что происходило с 2016г и откуда взялось 8400грн долга? И главное, что делать? Угрожают передать в суд, грозят что хуже будет... Я так понимаю, что срок исковой давности истек 13 июля 2019 и банк передал все свои долги в кредитекспресс?

Полно таких историй, походу мародеры из фонда грабування так и не смогли восстановить базу кредиторов - многим нарисовали задолженность ещё в феврале 2018. У моего сына такая же история. На 6 письменных обращений ноль реакции. Знаю, что киевлянам удавалось решить эту проблему при личном приеме у смотрящего по банку от фонда - уполномоченного.

Кто скрины с иб показывал, кто выписки предоставлял, полученные в первые дни ввода ва...
Но на письменные обращения грабители фонда тупо забили болт.
Сейчас сделать уже ничего нельзя, все долги по кредитным картам, вместе с несуществующими, переданы коллекторам. Долги хоть реальные хоть нет, полностью дохлые - срок исковой давности по ним истек. Кроме запугивания, никаких рычагов взыскания нет. При подачи в суд, ответчик вносит ходатайство о прекращении рассмотрения дела в связи с истёкшим сроком давности и иск возвращают этому кредитэкспрессу без рассмотрения, а судебный сбор ими уплаченный, пойдёт в доход государства - очень сомневаюсь, что при такой перспективе кто то будет реально подавать в суд. Но кредитную историю в ближайшие восемь лет уже не выправить - вот это реальная пакость от бандитов из фонда грабування

Шо творять, шо творять. :shock:
А якщо піти Судом щоб з УБКІ забрали недостовірну інфо, то з ким слід судитися і яким має бути позов?
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