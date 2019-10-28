В Михалича виглядає якісь спотворені бази даних і Понд ними УБКІ маніпулює.
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Квесторе_поверніться написав:А якщо піти Судом щоб з УБКІ забрали недостовірну інфо, то з ким слід судитися і яким має бути позов?
Вроде, котроль за бюро кредитных историй, переходит к нацбанку, посмотрим как они на жалобы будут реагировать про незаконность внесения данных в УБКИ. А то Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ничего не хотела делать.
А це Ви звідки інфо взяли про контроль над УБКі в НБУ. НБУ, думаю, всякою дрібнотою не буде займатись, він формує собі базу солідних позичальників яку і буде продавати банкам.