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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5435543654375438

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:10

В Михалича виглядає якісь спотворені бази даних і Понд ними УБКІ маніпулює.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:35

  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:
  Квесторе_поверніться написав:А якщо піти Судом щоб з УБКІ забрали недостовірну інфо, то з ким слід судитися і яким має бути позов?

Вроде, котроль за бюро кредитных историй, переходит к нацбанку, посмотрим как они на жалобы будут реагировать про незаконность внесения данных в УБКИ.
А то Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ничего не хотела делать.

А це Ви звідки інфо взяли про контроль над УБКі в НБУ.
НБУ, думаю, всякою дрібнотою не буде займатись, він формує собі базу солідних позичальників яку і буде продавати банкам.

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає ліквідацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та передачу її повноважень до НБУ та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2778812-rada-likviduvala-nackomfinposlug.html
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:24

А мне такое пришло.
Готовиться к худшему или забить?
Прошло-то уже больше З-х лет//)

Прислал Михайловский в ответ на запрос о выписке движений по счету//)Зображення
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:31

asti

продавайте овгз пока нету па 40 :mrgreen:

если серьезно, не понятно, как такое написали? что Вы делали что зачисление было не законное?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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