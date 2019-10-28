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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 30 жов, 2019 20:10
В Михалича виглядає якісь спотворені бази даних і Понд ними УБКІ маніпулює.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 жов, 2019 20:35
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає ліквідацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та передачу її повноважень до НБУ та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Додано: Нед 10 лис, 2019 17:24
А мне такое пришло.
Готовиться к худшему или забить?
Прошло-то уже больше З-х лет//)
Прислал Михайловский в ответ на запрос о выписке движений по счету//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 10 лис, 2019 17:31
asti
продавайте овгз пока нету па 40
если серьезно, не понятно, как такое написали? что Вы делали что зачисление было не законное?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Нед 10 лис, 2019 20:51
В том то и дело, что я ничего не делал! Делали махинаторы и схемщики из Михайловского (ещё под крылом Дорошенко) и ИРЦ.
А теперь ещё и фонд может взяться!
Так что, возможно, действительно придется бумаги продавать ну или подарить кому-то от греха подальше, а жаль...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 10 лис, 2019 21:45
asti
С текста не понятно, они не хотят Вам платить до 200к?
ИЛИ они написали Вы что-то нарушили? если что нарушили, то не написано что именно.
ИЛИ Они Вам выплатили до 200к, а теперь хотят обратно вернуть? т.е. не понятно.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:13
Выплатили, но вернуть хотят гораааздо больше!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:30
asti
про что конкретно они написали инфы нету? Почему они хотят вернуть? на основе чего?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:34
+ напишите в minfin может быть новость кто-то подхватит. Или журналистам скиньте! Может по телику покажут
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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