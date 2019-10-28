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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 11 лис, 2019 00:16
asti написав:
После того, как по закону Порошенко вкладчиков ИРЦ и КИЦ, которые оформляли с ними договора в Михайловском
Вы видели такой закон? Есть на него ссылка?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Пон 11 лис, 2019 00:46
ol_zy написав: asti написав:
После того, как по закону Порошенко вкладчиков ИРЦ и КИЦ, которые оформляли с ними договора в Михайловском
Вы видели такой закон? Есть на него ссылка?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Пон 28 жов, 2019 14:56
tk86
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