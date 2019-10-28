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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5436543754385439

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:16

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  asti написав:После того, как по закону Порошенко вкладчиков ИРЦ и КИЦ, которые оформляли с ними договора в Михайловском

Вы видели такой закон? Есть на него ссылка?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:46

  ol_zy написав:
  asti написав:После того, как по закону Порошенко вкладчиков ИРЦ и КИЦ, которые оформляли с ними договора в Михайловском
Вы видели такой закон? Есть на него ссылка?

Зображення
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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