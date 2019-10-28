МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 11 лис, 2019 00:16
asti написав:
После того, как по закону Порошенко вкладчиков ИРЦ и КИЦ, которые оформляли с ними договора в Михайловском
Вы видели такой закон? Есть на него ссылка?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Додано: Пон 11 лис, 2019 00:46
ol_zy написав: asti написав:
После того, как по закону Порошенко вкладчиков ИРЦ и КИЦ, которые оформляли с ними договора в Михайловском
Вы видели такой закон? Есть на него ссылка?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Пон 11 лис, 2019 19:02
asti написав:
Так что, возможно, действительно придется бумаги продавать ну или подарить кому-то от греха подальше, а жаль...
Шо за бумаги...якщо не секрет?
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Квесторе_поверніться
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