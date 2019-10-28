Вы видели такой закон? Есть на него ссылка?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 11 лис, 2019 00:16
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Вы видели такой закон? Есть на него ссылка?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Пон 11 лис, 2019 00:46
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:02
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Шо за бумаги...якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:16
ОВГЗ
при подарке суд может конфисковать подарок. Один бизнеснем юр лицо, набрал кредитов до 2014 и стал не выплачивать, но начал инвестировать в недвигу, у него как бы нашли и пытаются конфисковать, то что там подарено или перепродано. Лучше контрабас возить!
Недвига г***о, только контрабас!
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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