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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5436543754385439

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:16

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  asti написав:После того, как по закону Порошенко вкладчиков ИРЦ и КИЦ, которые оформляли с ними договора в Михайловском

Вы видели такой закон? Есть на него ссылка?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:46

  ol_zy написав:
  asti написав:После того, как по закону Порошенко вкладчиков ИРЦ и КИЦ, которые оформляли с ними договора в Михайловском
Вы видели такой закон? Есть на него ссылка?

Зображення
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:02

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  asti написав:Так что, возможно, действительно придется бумаги продавать ну или подарить кому-то от греха подальше, а жаль...

Шо за бумаги...якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:16

  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:Так что, возможно, действительно придется бумаги продавать ну или подарить кому-то от греха подальше, а жаль...

Шо за бумаги...якщо не секрет?



ОВГЗ

при подарке суд может конфисковать подарок. Один бизнеснем юр лицо, набрал кредитов до 2014 и стал не выплачивать, но начал инвестировать в недвигу, у него как бы нашли и пытаются конфисковать, то что там подарено или перепродано. Лучше контрабас возить!

Недвига г***о, только контрабас! :mrgreen:
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:05

  asti написав:А мне такое пришло.
Готовиться к худшему или забить?
Прошло-то уже больше З-х лет//)

Прислал Михайловский в ответ на запрос о выписке движений по счету//)Зображення

Ну я ж говорил - чисто грабители :mrgreen:
конечно забить, пускай в суд идут и аргументируют эту свою ахинею...
хотя это ж фонд грабування, могут и начать терроризировать звонками, как недобросовестные коллекторы
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