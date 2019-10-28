Вы видели такой закон? Есть на него ссылка?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 11 лис, 2019 00:16
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Вы видели такой закон? Есть на него ссылка?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Пон 11 лис, 2019 00:46
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:02
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Шо за бумаги...якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:16
ОВГЗ
при подарке суд может конфисковать подарок. Один бизнеснем юр лицо, набрал кредитов до 2014 и стал не выплачивать, но начал инвестировать в недвигу, у него как бы нашли и пытаются конфисковать, то что там подарено или перепродано. Лучше контрабас возить!
Недвига г***о, только контрабас!
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:05
Ну я ж говорил - чисто грабители
конечно забить, пускай в суд идут и аргументируют эту свою ахинею...
хотя это ж фонд грабування, могут и начать терроризировать звонками, как недобросовестные коллекторы
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 12 лис, 2019 20:53
Stringer
суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине!
Адекватно забить и пускай арестовывают счета?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Вів 12 лис, 2019 21:42
Смотри что они сами пишут - "Завдяки цьому Закону, фізичні особи, які уклали тристоронні договори із фінансовими компаніями ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (ІРЦ) та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (КІЦ), де ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» виступав повіреним за цими договорами, та звернулися із відповідними заявами до Банку та Фонду гарантування, отримують відшкодування за вкладами у межах гарантованої суми 200 тис. грн.
На сьогодні Фонд гарантування, керуючись у своїй діяльності винятково нормами чинного законодавства, не має правових підстав виплачувати ці кошти клієнтам фінкомпаній у рамках дії системи гарантування вкладів фізичних осіб. Разом з тим, станом на початок жовтня поточного року право на відшкодування за рішеннями суду, які набрали законної сили, отримали 1161 фізична особа на загальну суму 97,3 млн грн.
Оскільки виплати гарантованої суми припиняються після завершення процедури ліквідації Банку, що, відповідно до законодавства, обмежена 5 роками, Фонд гарантування звертає увагу вкладників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та фізичних осіб, яких прирівняно до вкладників Банку, на необхідність вчасно звернутись до банків-агентів Фонду гарантування для отримання відшкодування за вкладом."
Может им шаблон лень менять, вот и рассылают.
Кстати там же, 34 тыщи вкладчиков все не забирают 16 лямов. Ну вот не нужны людям свои же деньги, бывает.
Додано: Вів 12 лис, 2019 21:46
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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