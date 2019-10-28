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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5436543754385439

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:16

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  asti написав:После того, как по закону Порошенко вкладчиков ИРЦ и КИЦ, которые оформляли с ними договора в Михайловском

Вы видели такой закон? Есть на него ссылка?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:46

  ol_zy написав:
  asti написав:После того, как по закону Порошенко вкладчиков ИРЦ и КИЦ, которые оформляли с ними договора в Михайловском
Вы видели такой закон? Есть на него ссылка?

Зображення
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:02

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  asti написав:Так что, возможно, действительно придется бумаги продавать ну или подарить кому-то от греха подальше, а жаль...

Шо за бумаги...якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:16

  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:Так что, возможно, действительно придется бумаги продавать ну или подарить кому-то от греха подальше, а жаль...

Шо за бумаги...якщо не секрет?



ОВГЗ

при подарке суд может конфисковать подарок. Один бизнеснем юр лицо, набрал кредитов до 2014 и стал не выплачивать, но начал инвестировать в недвигу, у него как бы нашли и пытаются конфисковать, то что там подарено или перепродано. Лучше контрабас возить!

Недвига г***о, только контрабас! :mrgreen:
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:05

  asti написав:А мне такое пришло.
Готовиться к худшему или забить?
Прошло-то уже больше З-х лет//)

Прислал Михайловский в ответ на запрос о выписке движений по счету//)Зображення

Ну я ж говорил - чисто грабители :mrgreen:
конечно забить, пускай в суд идут и аргументируют эту свою ахинею...
хотя это ж фонд грабування, могут и начать терроризировать звонками, как недобросовестные коллекторы
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:53

Stringer


суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине!

Адекватно забить и пускай арестовывают счета?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:42

  proftpd66 написав:Stringer


суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине!

Адекватно забить и пускай арестовывают счета?


Смотри что они сами пишут - "Завдяки цьому Закону, фізичні особи, які уклали тристоронні договори із фінансовими компаніями ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (ІРЦ) та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (КІЦ), де ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» виступав повіреним за цими договорами, та звернулися із відповідними заявами до Банку та Фонду гарантування, отримують відшкодування за вкладами у межах гарантованої суми 200 тис. грн.

На сьогодні Фонд гарантування, керуючись у своїй діяльності винятково нормами чинного законодавства, не має правових підстав виплачувати ці кошти клієнтам фінкомпаній у рамках дії системи гарантування вкладів фізичних осіб. Разом з тим, станом на початок жовтня поточного року право на відшкодування за рішеннями суду, які набрали законної сили, отримали 1161 фізична особа на загальну суму 97,3 млн грн.

Оскільки виплати гарантованої суми припиняються після завершення процедури ліквідації Банку, що, відповідно до законодавства, обмежена 5 роками, Фонд гарантування звертає увагу вкладників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та фізичних осіб, яких прирівняно до вкладників Банку, на необхідність вчасно звернутись до банків-агентів Фонду гарантування для отримання відшкодування за вкладом."

Может им шаблон лень менять, вот и рассылают.

Кстати там же, 34 тыщи вкладчиков все не забирают 16 лямов. Ну вот не нужны людям свои же деньги, бывает.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:46

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  vano80 написав:Ну вот не нужны людям свои же деньги, бывает.

Бувають такі, що не знають про понд...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:21

  vano80 написав:
  proftpd66 написав:Stringer


суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине!

Адекватно забить и пускай арестовывают счета?


Смотри что они сами пишут - "Завдяки цьому Закону, фізичні особи, які уклали тристоронні договори із фінансовими компаніями ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (ІРЦ) та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (КІЦ), де ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» виступав повіреним за цими договорами, та звернулися із відповідними заявами до Банку та Фонду гарантування, отримують відшкодування за вкладами у межах гарантованої суми 200 тис. грн.

На сьогодні Фонд гарантування, керуючись у своїй діяльності винятково нормами чинного законодавства, не має правових підстав виплачувати ці кошти клієнтам фінкомпаній у рамках дії системи гарантування вкладів фізичних осіб. Разом з тим, станом на початок жовтня поточного року право на відшкодування за рішеннями суду, які набрали законної сили, отримали 1161 фізична особа на загальну суму 97,3 млн грн.

Оскільки виплати гарантованої суми припиняються після завершення процедури ліквідації Банку, що, відповідно до законодавства, обмежена 5 роками, Фонд гарантування звертає увагу вкладників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та фізичних осіб, яких прирівняно до вкладників Банку, на необхідність вчасно звернутись до банків-агентів Фонду гарантування для отримання відшкодування за вкладом."

Может им шаблон лень менять, вот и рассылают.

Кстати там же, 34 тыщи вкладчиков все не забирают 16 лямов. Ну вот не нужны людям свои же деньги, бывает.



....кто то помер, кто то выехал на ПМЖ, кто то нелегально за кордоном, кому то остаток это мелочь....
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:17

  proftpd66 написав:Stringer


суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине!

Адекватно забить и пускай арестовывают счета?

Чтобы обратится в суд, фонду грабування нужно заплатить судебный сбор.
Сомневаюсь, что кто то позволит им транжирить деньги и ресурсы на такие сомнительные разбирательства, с такой никчёмной юридической позицией. Тем более, что в этом году истекают сроки давности по таким выплатам
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