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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 16 лис, 2019 07:21
В Киеве спецназ штурмом взял квартиру, в которой забаррикадировались два десятка людей в масках (фото, видео)
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Суб 16 лис, 2019 13:09
І яким чином це стосується банку Михайлівський?
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:43
В моем случае сроки уже истекли, но всё равно как-то боязно...
Тем более в последнее время силовики-антикоррупционеры взялись за этих горе банкиров - вон Гриценко взяли под белы руки, Писарука загребли, Шульгу...
Так и до Михайловского доберутся (если уже не добрались).
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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