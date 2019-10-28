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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5437543854395440

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 07:21

В Киеве спецназ штурмом взял квартиру, в которой забаррикадировались два десятка людей в масках (фото, видео)


https://fakty.ua/324571-v-kieve-specnaz ... foto-video
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:09

  proftpd66 написав:В Киеве спецназ штурмом взял квартиру, в которой забаррикадировались два десятка людей в масках (фото, видео)


https://fakty.ua/324571-v-kieve-specnaz ... foto-video


І яким чином це стосується банку Михайлівський?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:43

  Stringer написав:
  proftpd66 написав:Stringer суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине!
Адекватно забить и пускай арестовывают счета?
Чтобы обратится в суд, фонду грабування нужно заплатить судебный сбор.
Сомневаюсь, что кто то позволит им транжирить деньги и ресурсы на такие сомнительные разбирательства, с такой никчёмной юридической позицией. Тем более, что в этом году истекают сроки давности по таким выплатам
В моем случае сроки уже истекли, но всё равно как-то боязно...
Тем более в последнее время силовики-антикоррупционеры взялись за этих горе банкиров - вон Гриценко взяли под белы руки, Писарука загребли, Шульгу...
Так и до Михайловского доберутся (если уже не добрались).
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:05

  asti написав:
  Stringer написав:
  proftpd66 написав:Stringer суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине!
Адекватно забить и пускай арестовывают счета?
Чтобы обратится в суд, фонду грабування нужно заплатить судебный сбор.
Сомневаюсь, что кто то позволит им транжирить деньги и ресурсы на такие сомнительные разбирательства, с такой никчёмной юридической позицией. Тем более, что в этом году истекают сроки давности по таким выплатам
В моем случае сроки уже истекли, но всё равно как-то боязно...
Тем более в последнее время силовики-антикоррупционеры взялись за этих горе банкиров - вон Гриценко взяли под белы руки, Писарука загребли, Шульгу...
Так и до Михайловского доберутся (если уже не добрались).

Было бы неплохо... за аферу с Михайловским ответственна лично рожкова.
Но к вам то это каким боком?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:58

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:за аферу с Михайловским ответственна лично рожкова.

Звідки інфо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:17

  Stringer написав:за аферу с Михайловским ответственна лично Рожкова.
Я думаю, ответственен в первую очередь Полищук, который замутил все эти схемы с ИРЦ, КИЦ, Плеядой и Фагором. Судя по всему, афера готовилась уже давно, я не думаю, что Полищук такой лох, что позволил бы какому-то Дорошенко умыкнуть у себя банк из под носа!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:11

  asti написав:
  Stringer написав:за аферу с Михайловским ответственна лично Рожкова.
Я думаю, ответственен в первую очередь Полищук, который замутил все эти схемы с ИРЦ, КИЦ, Плеядой и Фагором. Судя по всему, афера готовилась уже давно, я не думаю, что Полищук такой лох, что позволил бы какому-то Дорошенко умыкнуть у себя банк из под носа!

Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой, за два месяца до кончины. Дорошенко назначили главой набсовета платинум банка и попытались их объединить.
Миха собственно и развалился в тот момент, когда они начали переводить всех клиентов в платинум
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:за аферу с Михайловским ответственна лично рожкова.

Звідки інфо?

Да из памяти, три года всего прошло, у меня амнезии нет :mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:19

  Stringer написав:
  asti написав:
  Stringer написав:за аферу с Михайловским ответственна лично Рожкова.
Я думаю, ответственен в первую очередь Полищук, который замутил все эти схемы с ИРЦ, КИЦ, Плеядой и Фагором. Судя по всему, афера готовилась уже давно, я не думаю, что Полищук такой лох, что позволил бы какому-то Дорошенко умыкнуть у себя банк из под носа!

Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой, за два месяца до кончины. Дорошенко назначили главой набсовета платинум банка и попытались их объединить.
Миха собственно и развалился в тот момент, когда они начали переводить всех клиентов в платинум

За падение МММ ответственность несут Ельцин и российские силовики. Если бы не они - до сих пор бы все работало и все бы уже были миллиардерами.
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