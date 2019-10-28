proftpd66 написав:Stringer суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине! Адекватно забить и пускай арестовывают счета?
Чтобы обратится в суд, фонду грабування нужно заплатить судебный сбор. Сомневаюсь, что кто то позволит им транжирить деньги и ресурсы на такие сомнительные разбирательства, с такой никчёмной юридической позицией. Тем более, что в этом году истекают сроки давности по таким выплатам
В моем случае сроки уже истекли, но всё равно как-то боязно... Тем более в последнее время силовики-антикоррупционеры взялись за этих горе банкиров - вон Гриценко взяли под белы руки, Писарука загребли, Шульгу... Так и до Михайловского доберутся (если уже не добрались).
proftpd66 написав:Stringer суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине! Адекватно забить и пускай арестовывают счета?
Чтобы обратится в суд, фонду грабування нужно заплатить судебный сбор. Сомневаюсь, что кто то позволит им транжирить деньги и ресурсы на такие сомнительные разбирательства, с такой никчёмной юридической позицией. Тем более, что в этом году истекают сроки давности по таким выплатам
В моем случае сроки уже истекли, но всё равно как-то боязно... Тем более в последнее время силовики-антикоррупционеры взялись за этих горе банкиров - вон Гриценко взяли под белы руки, Писарука загребли, Шульгу... Так и до Михайловского доберутся (если уже не добрались).
Было бы неплохо... за аферу с Михайловским ответственна лично рожкова. Но к вам то это каким боком?
Stringer написав:за аферу с Михайловским ответственна лично рожкова.
Звідки інфо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Stringer написав:за аферу с Михайловским ответственна лично Рожкова.
Я думаю, ответственен в первую очередь Полищук, который замутил все эти схемы с ИРЦ, КИЦ, Плеядой и Фагором. Судя по всему, афера готовилась уже давно, я не думаю, что Полищук такой лох, что позволил бы какому-то Дорошенко умыкнуть у себя банк из под носа!
Stringer написав:за аферу с Михайловским ответственна лично Рожкова.
Я думаю, ответственен в первую очередь Полищук, который замутил все эти схемы с ИРЦ, КИЦ, Плеядой и Фагором. Судя по всему, афера готовилась уже давно, я не думаю, что Полищук такой лох, что позволил бы какому-то Дорошенко умыкнуть у себя банк из под носа!
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой, за два месяца до кончины. Дорошенко назначили главой набсовета платинум банка и попытались их объединить. Миха собственно и развалился в тот момент, когда они начали переводить всех клиентов в платинум
Stringer написав:за аферу с Михайловским ответственна лично Рожкова.
Я думаю, ответственен в первую очередь Полищук, который замутил все эти схемы с ИРЦ, КИЦ, Плеядой и Фагором. Судя по всему, афера готовилась уже давно, я не думаю, что Полищук такой лох, что позволил бы какому-то Дорошенко умыкнуть у себя банк из под носа!
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой, за два месяца до кончины. Дорошенко назначили главой набсовета платинум банка и попытались их объединить. Миха собственно и развалился в тот момент, когда они начали переводить всех клиентов в платинум
За падение МММ ответственность несут Ельцин и российские силовики. Если бы не они - до сих пор бы все работало и все бы уже были миллиардерами.