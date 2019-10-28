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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 18 лис, 2019 15:36
Пирамида не может быть вечной. Особенно когда все пи3дят в ней деньги с низов до верхов
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:00
Stringer написав: asti написав: Stringer написав:
за аферу с Михайловским ответственна лично Рожкова.
Я думаю, ответственен в первую очередь Полищук, который замутил все эти схемы с ИРЦ, КИЦ, Плеядой и Фагором.
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой, за два месяца до кончины. Дорошенко назначили главой набсовета платинум банка и попытались их объединить.
Миха собственно и развалился в тот момент, когда они начали переводить всех клиентов в платинум
Это вам Рожкова нашептала по секрету?!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:06
Stringer написав:
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой
То була лише декларація про наміри...в Кауфмана і Грановського з Поліщуком якась схемка була...але не зрослось.
Чи замішана тут була Катерина...тільки домисли.
Тоді для спасіння вкладів жирних котів запустили схему з Плеядою і Фагором
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:44
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой
в Кауфмана і Грановського з Поліщуком якась схемка була...але не зрослось.
Тоді для спасіння вкладів жирних котів запустили схему з Плеядою і Фагором
Ну ви як діти їй Богу! Ну невже ви серйозно вважаєте, що усі оті Куфмани-Поліщуки-Дорошенки думали когось спасати окрім себе?! Вони скористалися отими "жирними котами" щоб легалізувати виведення портфелю роздрібних кредитів на Плеяду а потім на Фагор//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:52
asti написав: Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой
в Кауфмана і Грановського з Поліщуком якась схемка була...але не зрослось.
Тоді для спасіння вкладів жирних котів запустили схему з Плеядою і Фагором
Ну ви як діти їй Богу! Ну невже ви серйозно вважаєте, що усі оті Куфмани-Поліщуки-Дорошенки думали когось спасати окрім себе?! Вони скористалися отими "жирними котами" щоб легалізувати виведення портфелю роздрібних кредитів на Плеяду а потім на Фагор//)
Спасали свої грошенята що не гарантувались Фондом...за них викупили частину кредитів фізиків на 698 млн грн через Плеяду і зразуж відступили борг Фагору.
Ну і договори оригінали з імяреками люди Плеяди десь приховали.
До цих під волинять, щоб надати їх Суду.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Пон 28 жов, 2019 14:56
tk86
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