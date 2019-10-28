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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 18 лис, 2019 15:36
Пирамида не может быть вечной. Особенно когда все пи3дят в ней деньги с низов до верхов
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:00
Stringer написав: asti написав: Stringer написав:
за аферу с Михайловским ответственна лично Рожкова.
Я думаю, ответственен в первую очередь Полищук, который замутил все эти схемы с ИРЦ, КИЦ, Плеядой и Фагором.
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой, за два месяца до кончины. Дорошенко назначили главой набсовета платинум банка и попытались их объединить.
Миха собственно и развалился в тот момент, когда они начали переводить всех клиентов в платинум
Это вам Рожкова нашептала по секрету?!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:06
Stringer написав:
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой
То була лише декларація про наміри...в Кауфмана і Грановського з Поліщуком якась схемка була...але не зрослось.
Чи замішана тут була Катерина...тільки домисли.
Тоді для спасіння вкладів жирних котів запустили схему з Плеядою і Фагором
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:44
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой
в Кауфмана і Грановського з Поліщуком якась схемка була...але не зрослось.
Тоді для спасіння вкладів жирних котів запустили схему з Плеядою і Фагором
Ну ви як діти їй Богу! Ну невже ви серйозно вважаєте, що усі оті Куфмани-Поліщуки-Дорошенки думали когось спасати окрім себе?! Вони скористалися отими "жирними котами" щоб легалізувати виведення портфелю роздрібних кредитів на Плеяду а потім на Фагор//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:52
asti написав: Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой
в Кауфмана і Грановського з Поліщуком якась схемка була...але не зрослось.
Тоді для спасіння вкладів жирних котів запустили схему з Плеядою і Фагором
Ну ви як діти їй Богу! Ну невже ви серйозно вважаєте, що усі оті Куфмани-Поліщуки-Дорошенки думали когось спасати окрім себе?! Вони скористалися отими "жирними котами" щоб легалізувати виведення портфелю роздрібних кредитів на Плеяду а потім на Фагор//)
Спасали свої грошенята що не гарантувались Фондом...за них викупили частину кредитів фізиків на 698 млн грн через Плеяду і зразуж відступили борг Фагору.
Ну і договори оригінали з імяреками люди Плеяди десь приховали.
До цих під волинять, щоб надати їх Суду.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 21:04
asti написав: Stringer написав: asti написав:
Я думаю, ответственен в первую очередь Полищук, который замутил все эти схемы с ИРЦ, КИЦ, Плеядой и Фагором.
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой, за два месяца до кончины. Дорошенко назначили главой набсовета платинум банка и попытались их объединить.
Миха собственно и развалился в тот момент, когда они начали переводить всех клиентов в платинум
Это вам Рожкова нашептала по секрету?!
А вы совсем не следили за ситуацией, что ли? Ну капец какие вкладчики
Прослушка была выставлена в интернете - лень искать. попробуйте поискать без нянек- гугль наше все
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Додано: Пон 18 лис, 2019 21:07
asti написав: Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой
в Кауфмана і Грановського з Поліщуком якась схемка була...але не зрослось.
Тоді для спасіння вкладів жирних котів запустили схему з Плеядою і Фагором
Ну ви як діти їй Богу! Ну невже ви серйозно вважаєте, що усі оті Куфмани-Поліщуки-Дорошенки думали когось спасати окрім себе?! Вони скористалися отими "жирними котами" щоб легалізувати виведення портфелю роздрібних кредитів на Плеяду а потім на Фагор//)
Причём тут спасать?
Махинаторов прикрывала рожкова... или вы попу рвёте за неё небескорыстно?
Ну так мы тут на финансовом форуме только мнениями обмениваемся, а ваших кумиров судить не можем, так что передайте своей катьке, что ей пока повезло...
можете в счёт обеления кармы оплатить долги коллекторам
Востаннє редагувалось Stringer
в Пон 18 лис, 2019 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 21:17
Stringer, неужели вы думаете, что Кауфман и Грановский купили бы у Полищука пустой банк, да ещё и отнесенный к категории проблемных с огромными обязательствами на балансе? Там весь цимес был в портфеле потребкредитов. Возможно, когда Полищук понял, что запахло жареным он решил поиметь с него хоть какой-то гефешт, тут и появились Рожкова с Кауфманом. Кстати, банк лег буквально через месяц с небольшим после того как ушли Яценюка. Тк Яценюк, видимо, и был крышей Полищука. Пока Яценюк сидел в кресле премьера того не трогали...
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Додано: Пон 18 лис, 2019 21:26
asti написав:
Stringer, неужели вы думаете, что Кауфман и Грановский купили бы у Полищука пустой банк, да ещё и отнесенный к категории проблемных с огромными обязательствами на балансе? Там весь цимес был в портфеле потребкредитов. Возможно, когда Полищук понял, что запахло жареным он решил поиметь с него хоть какой-то гефешт, тут и появились Рожкова с Кауфманом. Кстати, банк лег буквально через месяц с небольшим после того как ушли Яценюка. Тк Яценюк, видимо, и был крышей Полищука. Пока Яценюк сидел в кресле премьера того не трогали...
Именно - пустой банк, только созданный, основная его ценность кредитчики с их картами. Наехали, удушили, думали все будет шито крыто, а вкладчики побежали, и вся махинация развалилась. Сидеть вашей рожковой за это в тюрьме надо
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Додано: Пон 18 лис, 2019 21:34
Stringer написав: asti написав:
Stringer, неужели вы думаете, что Кауфман и Грановский купили бы у Полищука пустой банк, да ещё и отнесенный к категории проблемных с огромными обязательствами на балансе? Там весь цимес был в портфеле потребкредитов. Возможно, когда Полищук понял, что запахло жареным он решил поиметь с него хоть какой-то гефешт, тут и появились Рожкова с Кауфманом. Кстати, банк лег буквально через месяц с небольшим после того как ушли Яценюка. Тк Яценюк, видимо, и был крышей Полищука. Пока Яценюк сидел в кресле премьера того не трогали...
Именно - пустой банк, только созданный, основная его ценность кредитчики с их картами. Наехали, удушили, думали все будет шито крыто, а вкладчики побежали, и вся махинация развалилась. Сидеть вашей рожковой за это в тюрьме надо
Умиляет. Наехали, удушили...
Всегда когда так говорят о какой-то говнобанке вроде Михайловского я задаю встречный вопрос: а почему не удушили Аваль, Агриколь, ОТП, Кредо, Пумб, а? Почему эти банки не удушили, позвольте полюбопытствовать?
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