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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5439544054415442>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:36

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Пирамида не может быть вечной. Особенно когда все пи3дят в ней деньги с низов до верхов
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:00

  Stringer написав:
  asti написав:
  Stringer написав:за аферу с Михайловским ответственна лично Рожкова.
Я думаю, ответственен в первую очередь Полищук, который замутил все эти схемы с ИРЦ, КИЦ, Плеядой и Фагором.
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой, за два месяца до кончины. Дорошенко назначили главой набсовета платинум банка и попытались их объединить.
Миха собственно и развалился в тот момент, когда они начали переводить всех клиентов в платинум
Это вам Рожкова нашептала по секрету?! :mrgreen: :mrgreen:
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:06

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой

То була лише декларація про наміри...в Кауфмана і Грановського з Поліщуком якась схемка була...але не зрослось.
Чи замішана тут була Катерина...тільки домисли.
Тоді для спасіння вкладів жирних котів запустили схему з Плеядою і Фагором
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:44

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой
в Кауфмана і Грановського з Поліщуком якась схемка була...але не зрослось.
Тоді для спасіння вкладів жирних котів запустили схему з Плеядою і Фагором
Ну ви як діти їй Богу! Ну невже ви серйозно вважаєте, що усі оті Куфмани-Поліщуки-Дорошенки думали когось спасати окрім себе?! Вони скористалися отими "жирними котами" щоб легалізувати виведення портфелю роздрібних кредитів на Плеяду а потім на Фагор//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:52

  asti написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой
в Кауфмана і Грановського з Поліщуком якась схемка була...але не зрослось.
Тоді для спасіння вкладів жирних котів запустили схему з Плеядою і Фагором
Ну ви як діти їй Богу! Ну невже ви серйозно вважаєте, що усі оті Куфмани-Поліщуки-Дорошенки думали когось спасати окрім себе?! Вони скористалися отими "жирними котами" щоб легалізувати виведення портфелю роздрібних кредитів на Плеяду а потім на Фагор//)

Спасали свої грошенята що не гарантувались Фондом...за них викупили частину кредитів фізиків на 698 млн грн через Плеяду і зразуж відступили борг Фагору.
Ну і договори оригінали з імяреками люди Плеяди десь приховали.
До цих під волинять, щоб надати їх Суду.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:04

  asti написав:
  Stringer написав:
  asti написав:Я думаю, ответственен в первую очередь Полищук, который замутил все эти схемы с ИРЦ, КИЦ, Плеядой и Фагором.
Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой, за два месяца до кончины. Дорошенко назначили главой набсовета платинум банка и попытались их объединить.
Миха собственно и развалился в тот момент, когда они начали переводить всех клиентов в платинум
Это вам Рожкова нашептала по секрету?! :mrgreen: :mrgreen:

А вы совсем не следили за ситуацией, что ли? Ну капец какие вкладчики :mrgreen:
Прослушка была выставлена в интернете - лень искать. попробуйте поискать без нянек- гугль наше все
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:07

  asti написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Так он банк продал кауфману и грановскому, под нажимом рожковой
в Кауфмана і Грановського з Поліщуком якась схемка була...але не зрослось.
Тоді для спасіння вкладів жирних котів запустили схему з Плеядою і Фагором
Ну ви як діти їй Богу! Ну невже ви серйозно вважаєте, що усі оті Куфмани-Поліщуки-Дорошенки думали когось спасати окрім себе?! Вони скористалися отими "жирними котами" щоб легалізувати виведення портфелю роздрібних кредитів на Плеяду а потім на Фагор//)

Причём тут спасать?
Махинаторов прикрывала рожкова... или вы попу рвёте за неё небескорыстно? :evil:
Ну так мы тут на финансовом форуме только мнениями обмениваемся, а ваших кумиров судить не можем, так что передайте своей катьке, что ей пока повезло...
можете в счёт обеления кармы оплатить долги коллекторам :mrgreen:
Востаннє редагувалось Stringer в Пон 18 лис, 2019 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:17

Stringer, неужели вы думаете, что Кауфман и Грановский купили бы у Полищука пустой банк, да ещё и отнесенный к категории проблемных с огромными обязательствами на балансе? Там весь цимес был в портфеле потребкредитов. Возможно, когда Полищук понял, что запахло жареным он решил поиметь с него хоть какой-то гефешт, тут и появились Рожкова с Кауфманом. Кстати, банк лег буквально через месяц с небольшим после того как ушли Яценюка. Тк Яценюк, видимо, и был крышей Полищука. Пока Яценюк сидел в кресле премьера того не трогали...
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:26

  asti написав:Stringer, неужели вы думаете, что Кауфман и Грановский купили бы у Полищука пустой банк, да ещё и отнесенный к категории проблемных с огромными обязательствами на балансе? Там весь цимес был в портфеле потребкредитов. Возможно, когда Полищук понял, что запахло жареным он решил поиметь с него хоть какой-то гефешт, тут и появились Рожкова с Кауфманом. Кстати, банк лег буквально через месяц с небольшим после того как ушли Яценюка. Тк Яценюк, видимо, и был крышей Полищука. Пока Яценюк сидел в кресле премьера того не трогали...

Именно - пустой банк, только созданный, основная его ценность кредитчики с их картами. Наехали, удушили, думали все будет шито крыто, а вкладчики побежали, и вся махинация развалилась. Сидеть вашей рожковой за это в тюрьме надо 8)
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:34

  Stringer написав:
  asti написав:Stringer, неужели вы думаете, что Кауфман и Грановский купили бы у Полищука пустой банк, да ещё и отнесенный к категории проблемных с огромными обязательствами на балансе? Там весь цимес был в портфеле потребкредитов. Возможно, когда Полищук понял, что запахло жареным он решил поиметь с него хоть какой-то гефешт, тут и появились Рожкова с Кауфманом. Кстати, банк лег буквально через месяц с небольшим после того как ушли Яценюка. Тк Яценюк, видимо, и был крышей Полищука. Пока Яценюк сидел в кресле премьера того не трогали...
Именно - пустой банк, только созданный, основная его ценность кредитчики с их картами. Наехали, удушили, думали все будет шито крыто, а вкладчики побежали, и вся махинация развалилась. Сидеть вашей рожковой за это в тюрьме надо 8)
Умиляет. Наехали, удушили...
Всегда когда так говорят о какой-то говнобанке вроде Михайловского я задаю встречный вопрос: а почему не удушили Аваль, Агриколь, ОТП, Кредо, Пумб, а? Почему эти банки не удушили, позвольте полюбопытствовать?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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