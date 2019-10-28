С фейсбука: 20.11.2019 Касаційний адміністративний суд. Справа 826/15961/16 За позовом ТОВ Екосіпан (компанія попереднього власника банку) до Фонду Гарантування та НБУ... Екосіпан хоче повернути банк собі.
Судове засідання призначено на 20.11.19 о 12:00. Бажано приходити раніше, на 11:30.
Московська, 8, корпус 5. Касаційний адміністративний суд Головуючий Чиркін С.М.
Якщо Екосіпан виграє, то поверне банк собі. Далі Банк в судах визнає, що не має питань до Фагора і Фагор забере кредитний портфель собі.
Від цього програють ті позичальники, що сплатили Михайлівському (бо їм цілком можуть перерахувати заборгованість і вони будуть винні ще), а також ті, хто не платив жодної копійки (але причини я не писатиму у відкритій групі)
Тому закликаю, за можливістю, прийти. Я не зможу бути, бо я не в Києві. Координуватиме Таня Ковальчук.
Наступне засідання після цього,- 03 грудня. В Господарському суді. Якщо 20.11 Адмінсуд не буде програно.
asti написав:Stringer, неужели вы думаете, что Кауфман и Грановский купили бы у Полищука пустой банк, да ещё и отнесенный к категории проблемных с огромными обязательствами на балансе? Там весь цимес был в портфеле потребкредитов. Возможно, когда Полищук понял, что запахло жареным он решил поиметь с него хоть какой-то гефешт, тут и появились Рожкова с Кауфманом. Кстати, банк лег буквально через месяц с небольшим после того как ушли Яценюка. Тк Яценюк, видимо, и был крышей Полищука. Пока Яценюк сидел в кресле премьера того не трогали...
Именно - пустой банк, только созданный, основная его ценность кредитчики с их картами. Наехали, удушили, думали все будет шито крыто, а вкладчики побежали, и вся махинация развалилась. Сидеть вашей рожковой за это в тюрьме надо
Умиляет. Наехали, удушили... Всегда когда так говорят о какой-то говнобанке вроде Михайловского я задаю встречный вопрос: а почему не удушили Аваль, Агриколь, ОТП, Кредо, Пумб, а? Почему эти банки не удушили, позвольте полюбопытствовать?
И как этот тезис оправдывают вашу рожкову? Может ей ещё медаль дать и талоны на усиленное питание, за то что не завалила и эти банки?
asti написав:Умиляет. Наехали, удушили... Всегда когда так говорят о какой-то говнобанке вроде Михайловского я задаю встречный вопрос: а почему не удушили Аваль, Агриколь, ОТП, Кредо, Пумб, а? Почему эти банки не удушили, позвольте полюбопытствовать?
А что тут сложного, душилка на них не выросла. Уровень не тот.
asti написав:Умиляет. Наехали, удушили... Всегда когда так говорят о какой-то говнобанке вроде Михайловского я задаю встречный вопрос: а почему не удушили Аваль, Агриколь, ОТП, Кредо, Пумб, а? Почему эти банки не удушили, позвольте полюбопытствовать?
А что тут сложного, душилка на них не выросла. Уровень не тот.
На Агриколь не выросла, а на Приват выросла? Интересно...