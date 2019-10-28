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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5439544054415442

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:46

С фейсбука:
20.11.2019
Касаційний адміністративний суд. Справа 826/15961/16
За позовом ТОВ Екосіпан (компанія попереднього власника банку) до Фонду Гарантування та НБУ... Екосіпан хоче повернути банк собі.

Судове засідання призначено на 20.11.19 о 12:00. Бажано приходити раніше, на 11:30.

Московська, 8, корпус 5.
Касаційний адміністративний суд
Головуючий Чиркін С.М.

Якщо Екосіпан виграє, то поверне банк собі. Далі Банк в судах визнає, що не має питань до Фагора і Фагор забере кредитний портфель собі.

Від цього програють ті позичальники, що сплатили Михайлівському (бо їм цілком можуть перерахувати заборгованість і вони будуть винні ще), а також ті, хто не платив жодної копійки (але причини я не писатиму у відкритій групі)

Тому закликаю, за можливістю, прийти.
Я не зможу бути, бо я не в Києві.
Координуватиме Таня Ковальчук.

Наступне засідання після цього,- 03 грудня. В Господарському суді. Якщо 20.11 Адмінсуд не буде програно.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:51

  asti написав:
  Stringer написав:
  asti написав:Stringer, неужели вы думаете, что Кауфман и Грановский купили бы у Полищука пустой банк, да ещё и отнесенный к категории проблемных с огромными обязательствами на балансе? Там весь цимес был в портфеле потребкредитов. Возможно, когда Полищук понял, что запахло жареным он решил поиметь с него хоть какой-то гефешт, тут и появились Рожкова с Кауфманом. Кстати, банк лег буквально через месяц с небольшим после того как ушли Яценюка. Тк Яценюк, видимо, и был крышей Полищука. Пока Яценюк сидел в кресле премьера того не трогали...
Именно - пустой банк, только созданный, основная его ценность кредитчики с их картами. Наехали, удушили, думали все будет шито крыто, а вкладчики побежали, и вся махинация развалилась. Сидеть вашей рожковой за это в тюрьме надо 8)
Умиляет. Наехали, удушили...
Всегда когда так говорят о какой-то говнобанке вроде Михайловского я задаю встречный вопрос: а почему не удушили Аваль, Агриколь, ОТП, Кредо, Пумб, а? Почему эти банки не удушили, позвольте полюбопытствовать?

И как этот тезис оправдывают вашу рожкову?
Может ей ещё медаль дать и талоны на усиленное питание, за то что не завалила и эти банки? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:53

  asti написав:Умиляет. Наехали, удушили...
Всегда когда так говорят о какой-то говнобанке вроде Михайловского я задаю встречный вопрос: а почему не удушили Аваль, Агриколь, ОТП, Кредо, Пумб, а? Почему эти банки не удушили, позвольте полюбопытствовать?


А что тут сложного, душилка на них не выросла. Уровень не тот.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:59

  vano80 написав:
  asti написав:Умиляет. Наехали, удушили...
Всегда когда так говорят о какой-то говнобанке вроде Михайловского я задаю встречный вопрос: а почему не удушили Аваль, Агриколь, ОТП, Кредо, Пумб, а? Почему эти банки не удушили, позвольте полюбопытствовать?
А что тут сложного, душилка на них не выросла. Уровень не тот.
На Агриколь не выросла, а на Приват выросла? Интересно...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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