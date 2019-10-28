С фейсбука: 20.11.2019 Касаційний адміністративний суд. Справа 826/15961/16 За позовом ТОВ Екосіпан (компанія попереднього власника банку) до Фонду Гарантування та НБУ... Екосіпан хоче повернути банк собі.
Судове засідання призначено на 20.11.19 о 12:00. Бажано приходити раніше, на 11:30.
Московська, 8, корпус 5. Касаційний адміністративний суд Головуючий Чиркін С.М.
Якщо Екосіпан виграє, то поверне банк собі. Далі Банк в судах визнає, що не має питань до Фагора і Фагор забере кредитний портфель собі.
Від цього програють ті позичальники, що сплатили Михайлівському (бо їм цілком можуть перерахувати заборгованість і вони будуть винні ще), а також ті, хто не платив жодної копійки (але причини я не писатиму у відкритій групі)
Тому закликаю, за можливістю, прийти. Я не зможу бути, бо я не в Києві. Координуватиме Таня Ковальчук.
Наступне засідання після цього,- 03 грудня. В Господарському суді. Якщо 20.11 Адмінсуд не буде програно.
asti написав:Stringer, неужели вы думаете, что Кауфман и Грановский купили бы у Полищука пустой банк, да ещё и отнесенный к категории проблемных с огромными обязательствами на балансе? Там весь цимес был в портфеле потребкредитов. Возможно, когда Полищук понял, что запахло жареным он решил поиметь с него хоть какой-то гефешт, тут и появились Рожкова с Кауфманом. Кстати, банк лег буквально через месяц с небольшим после того как ушли Яценюка. Тк Яценюк, видимо, и был крышей Полищука. Пока Яценюк сидел в кресле премьера того не трогали...
Именно - пустой банк, только созданный, основная его ценность кредитчики с их картами. Наехали, удушили, думали все будет шито крыто, а вкладчики побежали, и вся махинация развалилась. Сидеть вашей рожковой за это в тюрьме надо
Умиляет. Наехали, удушили... Всегда когда так говорят о какой-то говнобанке вроде Михайловского я задаю встречный вопрос: а почему не удушили Аваль, Агриколь, ОТП, Кредо, Пумб, а? Почему эти банки не удушили, позвольте полюбопытствовать?
И как этот тезис оправдывают вашу рожкову? Может ей ещё медаль дать и талоны на усиленное питание, за то что не завалила и эти банки?
asti написав:Умиляет. Наехали, удушили... Всегда когда так говорят о какой-то говнобанке вроде Михайловского я задаю встречный вопрос: а почему не удушили Аваль, Агриколь, ОТП, Кредо, Пумб, а? Почему эти банки не удушили, позвольте полюбопытствовать?
А что тут сложного, душилка на них не выросла. Уровень не тот.
asti написав:Умиляет. Наехали, удушили... Всегда когда так говорят о какой-то говнобанке вроде Михайловского я задаю встречный вопрос: а почему не удушили Аваль, Агриколь, ОТП, Кредо, Пумб, а? Почему эти банки не удушили, позвольте полюбопытствовать?
А что тут сложного, душилка на них не выросла. Уровень не тот.
На Агриколь не выросла, а на Приват выросла? Интересно...
asti написав:Умиляет. Наехали, удушили... Всегда когда так говорят о какой-то говнобанке вроде Михайловского я задаю встречный вопрос: а почему не удушили Аваль, Агриколь, ОТП, Кредо, Пумб, а? Почему эти банки не удушили, позвольте полюбопытствовать?
А что тут сложного, душилка на них не выросла. Уровень не тот.
На Агриколь не выросла, а на Приват выросла? Интересно...
Агриколь французы, отп вроде венгры, кредо - поляки. У них в банках столько же проблем как и в привате?
Вот! Нарешті! Все дело именно в проблемах! Если банк нормально работал, выполнял нормативы НБУ, а не тупо качал бабки на оффшор как Приват или Михайловский - его никто не закрывал. Другое дело, что все те лопнувшие 80 банков нужно было закрыть сразу, а не лить в них рефы как Бахматюку. Понятное дело, что на этом нагрели руки многие причастные - и собственники, и НБУ и Рожкова и Гонтарева. Но корень зла был (и остаётся) не в двух последних, а в собственниках всех этих говнобанок которые и создавали их ради схем - по обналу, оптимизации налогов, ну или банального вывода в оффшор. Приведите мне пример хотя бы одного нормально работающего банка, который ушел под Фонд? Как по мне это только ВТБ, но там политика...
asti написав:Вот! Нарешті! Все дело именно в проблемах! Если банк нормально работал, выполнял нормативы НБУ, а не тупо качал бабки на оффшор как Приват или Михайловский - его никто не закрывал. Другое дело, что все те лопнувшие 80 банков нужно было закрыть сразу, а не лить в них рефы как Бахматюку. Понятное дело, что на этом нагрели руки многие причастные - и собственники, и НБУ и Рожкова и Гонтарева. Но корень зла был (и остаётся) не в двух последних, а в собственниках всех этих говнобанок которые и создавали их ради схем - по обналу, оптимизации налогов, ну или банального вывода в оффшор. Приведите мне пример хотя бы одного нормально работающего банка, который ушел под Фонд? Как по мне это только ВТБ, но там политика...
Юнион стандарт, юнисон - это навскидку. В Трасте в день введения ва можно было снять деньги с карт. Я уже не говорю о том, что паника среди клиентов может уничтожить любой нормально работающий банк, если все одновременно придут досрочно забирать деньги из банка. Банк не в состоянии так же быстро забрать все выданные кредиты. Именно для таких ситуаций нужна была профессиональная работа нбу. А они выдавали рефинансирования банкам, в обмен забирая из них самые ликвидные активы, после чего тупо закрывали глаза на разворовывание этих рефов, или вообще входили в доляху, и потом отправляли банки в фонд грабування на окончательное разворовывание
Stringer написав: В Трасте в день введения ва можно было снять деньги с карт. Я уже не говорю о том, что паника среди клиентов может уничтожить любой нормально работающий банк, если все одновременно придут досрочно забирать деньги из банка. Банк не в состоянии так же быстро забрать все выданные кредиты. Именно для таких ситуаций нужна была профессиональная работа нбу. А они выдавали рефинансирования банкам, в обмен забирая из них самые ликвидные активы, после чего тупо закрывали глаза на разворовывание этих рефов, или вообще входили в доляху, и потом отправляли банки в фонд грабування на окончательное разворовывание
В Михайловском тоже проблем с выдачей денег не было. НБУ же надо было как в 2008 запретить выдачу депозитов. Пусть это и не совсем законно, но волну паники сбило бы. Не было бы ни такого банкопада, ни такого курса. По поводу воровства злыми банкирами депозитов и МММ, то это весьма примитивный подход к проблеме. Думаю не ошибусь если скажу что почти все банки с украинским капиталом были кэптивные. Включая тот же Приват. А сама суть такого банка это финасирование бизнеса хозяина. Офшоры, схемы и т.д. И вывод рефинанса это естественное поведения для такой модели. Они спасали свои деньги и деньги тех клиентов с которыми лучше не иметь проблем.