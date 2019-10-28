Додано: Пон 18 лис, 2019 22:48

Вот! Нарешті!

Все дело именно в проблемах!

Если банк нормально работал, выполнял нормативы НБУ, а не тупо качал бабки на оффшор как Приват или Михайловский - его никто не закрывал. Другое дело, что все те лопнувшие 80 банков нужно было закрыть сразу, а не лить в них рефы как Бахматюку. Понятное дело, что на этом нагрели руки многие причастные - и собственники, и НБУ и Рожкова и Гонтарева. Но корень зла был (и остаётся) не в двух последних, а в собственниках всех этих говнобанок которые и создавали их ради схем - по обналу, оптимизации налогов, ну или банального вывода в оффшор. Приведите мне пример хотя бы одного нормально работающего банка, который ушел под Фонд?

Как по мне это только ВТБ, но там политика...

Пірнач у гривню з валютного трампліну!