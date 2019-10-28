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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5440544154425443

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:04

Приходите, спрОсите :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:29

Опять суд отложили...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 12:36

  asti написав:Опять суд отложили...

На яку дату?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:28

Десь на грудень...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:09

Black Friday! Дисконт до 56%, довідка безкоштовно! Деталі: 0800750143
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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29753
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Подякував: 2371 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:33

  clientage написав:Black Friday! Дисконт до 56%, довідка безкоштовно! Деталі: 0800750143
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Пропонуємо ділову розмову з урахуванням всіх обставин 0800750143
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:32

Какая-то аномальная активность: четыре или пять звонков за день. Агония?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:36

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  demichh написав:Від цього програють ті позичальники, що сплатили Михайлівському

Не проиграют: они погасили долг кредитору. А то что кредитом его кому-то там переуступил - это его личное, с тем с кому переуступил, дело.

2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.


А вот те что ждал "как суд решит" - попадут, да.
Mind the gap
vitaliy_berdinskikh
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