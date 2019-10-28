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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 19 лис, 2019 20:04
Приходите, спрОсите
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demichh
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:29
Опять суд отложили...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 23 лис, 2019 12:36
asti написав:
Опять суд отложили...
На яку дату?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:28
Десь на грудень...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:09
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:33
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novichok
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Додано: Сер 04 гру, 2019 22:32
Какая-то аномальная активность: четыре или пять звонков за день. Агония?
Mind the gap
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 04 гру, 2019 22:36
demichh написав:
Від цього програють ті позичальники, що сплатили Михайлівському
Не проиграют: они погасили долг кредитору. А то что кредитом его кому-то там переуступил - это его личное, с тем с кому переуступил, дело.
2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.
А вот те что ждал "как суд решит" - попадут, да.
Mind the gap
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vitaliy_berdinskikh
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Пон 28 жов, 2019 14:56
tk86
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