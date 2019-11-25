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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5446544754485449

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 17:55

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  sergiylfc написав:Я слышал, что если срок исковой давности кредита истек, вообще можно не переживать. По срокам вообще 3 года прошло с момента ликвидации банка. Тем не менее, как правильно поступить, чтобы закрыть этот вопрос?

Питання не просте.
Борг в УБКі бентежить.
Десь чув що його принамні можна відкоментувати.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 18:07

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Наоборот, всё очень просто: кого кредитные бюро беспокоили - давно заплатили ;)

А сейчас рыпаться наверное особого смысла уже нет... Стратегия ждать у моря погоды - ну такое...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:02

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Небольшая поправочка. Кредит был выдан в декабре 2014, срок кредита до декабря 2016 года. Данные с УБКИ.

Просто ждать непонятно чего тоже не хочется, да и сумма долга по УБКИ растет. Дозвониться также не получилось, звонил весь день.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:07

Vorlon Мне регулярно от Фагора приходят сообщения или звонки. Говорят, что могут забрать авто в качестве погашения долга. Это бред, по этому поводу я не переживаю. Просто хочется уже закрыть вопрос. Есть адвокаты, занимающиеся именно такими вопросами, но пока хочу сам разобраться, в каком направлении двигаться.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:53

  sergiylfc написав:Vorlon Мне регулярно от Фагора приходят сообщения или звонки. Говорят, что могут забрать авто в качестве погашения долга. Это бред, по этому поводу я не переживаю. Просто хочется уже закрыть вопрос. Есть адвокаты, занимающиеся именно такими вопросами, но пока хочу сам разобраться, в каком направлении двигаться.

Информация отраженная в убки получается от фонда грабування, если вам нужно закрыть конкретно вопрос о цифрах засвечиваемых в убки - обращайтесь к уполномоченному фонда в банке михайловский и платите ему то, что он скажет, тогда он перестанет давать раздражающие вас цифры в убки.
Потом, возможно, так-же разберётесь и с кагором, если они выиграют окончательно
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:57

Stringer Проблема в том, что не могу даже дозвониться в Михайловский банк. Потратил порядка 70 грн. на пополнение телефона, так как у них киевский телефон указан на сайте, но постоянно играет музыка.

Звоню в ФГФВЛ, меня направляют на банк Михайловский. Есть еще вариант - заказное письмо на банк, только точно не знаю адрес доставки, индекс и имя директора банка, на кого писать заяваление. Образца на сайте я найти не смог.

Нашел заяву для клиентов по реструктуризации - там просят для уточнения информации звонить по их телефону, по которому не отвечают.
sergiylfc
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